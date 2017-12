Musikschule und THR begeistern mit „Apfel, Nuss und Mandelkern“ 

Lüdenscheid - Zum 25. Mal jährte sich am Samstag die Veranstaltung „Apfel, Nuss und Mandelkern“ der Musikschule Lüdenscheid und der Theodor-Heuss-Realschule in der THR-Pausenhalle. Sowohl für die zahlreichen Kinder, die im Rahmen unterschiedlicher Ensembles Teil des Programms sind, als auch für die Erwachsenen ist die Veranstaltung längst zu einer Institution geworden.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Musikschulleiter Franz Schulte-Huermann und die Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule, Christiane Langs-Blöink, folgte ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm, das von der THR-Streicherklasse 5a mit den beiden Titeln „Olivia“ und „Jingle Bells“ eröffnet wurde.

Im Laufe des Nachmittags waren auch die THR-Streicherklassen 6a sowie 7 und 8 zu hören, alle unter der Leitung von Anna Overbeck, Johannes Gehring und Ralph Sonnabend. Die Klassen 5a und 6a spielten gemeinsam „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, bevor die Streicherklasse 6a den „Stiefeltanz“ anstimmte und später noch einmal mit dem Traditional „Jolly Old St. Nicolas“ überzeugte.

Die THR-Streicherklassen 7 und 8 spielten in der zweiten Konzerthälfte das Lied „Carol Of The Bells“ aus der Ukraine sowie „Don Quichote Rides Again“. Das Akkordeon-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Marion Fritzsche und spielte zum Auftakt das fröhliche „Santa Claus Is Coming To Town“. Mit „Dicke rote Kerzen“ lud das Ensemble das Publikum ein, mitzusingen. Ferner überzeugten die jungen Akkordeon-Musiker mit „Let It Snow! Let It Snow!“

Das Junge Gitarrenensemble der Musikschule unter Leitung von Katja Fernholz-Bernecker begann mit dem französischen Stück „Il est né le divin Enfant“. Darüber hinaus luden die jungen Musiker „Rudolf, The Red-Nosed Reindeer“ in die THR-Pausenhalle ein. Später brachten die Nachwuchs-Gitarristen ein Lied über den „Lieben guten Nikolaus“, der zum Ende des Konzertes ebenfalls noch erscheinen sollte, sowie das Weihnachtslied „We Wish You A Merry Christmas“.

Einige schöne Beiträge zum Konzert leistete auch das Blockflötenensemble der Musikschule unter der Leitung von Véronique Kämper, wobei die Musiker auch zwei Stücke gemeinsam mit dem Orchestrino unter der Leitung von Johannes Gehring spielten. Zunächst überzeugten die Flötisten jedoch mit „Wir sagen euch an“ sowie etwas später mit dem klassischen Weihnachtslied „Als ich bei meinen Schafen wacht“ sowie dem Lied „Stern über Bethlehem“.

Bei „Fröhliche Weihnacht“, interpretiert vom Blockflötenensemble und dem Orchestrino, hatte das Publikum wieder die Möglichkeit, mitzusingen, ebenso wie bei „Morgen Kinder wird’s was geben“. Mit dem Lied „Haben Engel wir vernommen“ von Blockflötenensemble und Orchestrino endete das Konzert.