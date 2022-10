Musikalische Lockstoffe im MK: Töne zwischen Experimenten

Von: Jutta Rudewig

Die Akustik war bei den Gesangsvorträgen bei der Premiere fantastisch. © Jutta Rudewig

Strahlender Sonnenschein begleitete im vergangenen Jahr am (Wahl)Sonntag die Begegnung der Musizierenden mit der Naturwissenschaft am Phänomentaweg: Hunderte städtischer Musikschüler belebten mit ihren Klängen das Science Center – eine ausbaufähige Kooperation beider Häuser.

Lüdenscheid - Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, singt und klingt es erneut zwischen den Exponaten der Phänomenta. Allerdings: „Diesmal nicht im Außenbereich, das ist uns angesichts der Witterung dann doch zu heikel“, sagt Lüdenscheids Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker.

170 Musikschüler werden am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr quasi „Hand in Hand“ mit den Exponaten aufspielen. Man habe sich ganz bewusst für drei Orte in der Phänomenta entschieden, die sich für den Auftritt größerer Ensembles eignen, so die Musikschulleiterin: Die Station „Im Takt der Zeit“, das Phänorama und „Von Strahlen und Spiegeln“.

Musste man sich im vergangenen Jahr entscheiden, an welcher Stelle des großen Hauses man stehen bleibt und zuhört, so hat man in diesem Jahr die Möglichkeit, alles zu hören: „Das ist Absicht, komprimiert und mit Respekt gegenüber den Musizierenden so gelegt“, sagt Katja Fernholz-Bernecker. Und denkt schon ein Stück weiter. Vielleicht könne man im nächsten Jahr die Musik noch enger mit den Exponaten verbinden.

Doch zurück zum kommenden Sonntag: Dem Akkordeon-Orchester gehört der Auftakt um 12 Uhr unter der Leitung von Tina Tarnawa. Ihm folgend ab 13 Uhr ein Streich-Ensemble mit Lina Brinkhoff, Sophia Era, Defne Tasyürek, Sabrina Tornow, Sophia Tornow, Charlotte Hock, Anna Trukhina, Jonna Tschöke und Botan Özsan. Ab 13.15 Uhr spielen an den Gitarren Viktoria Kalek, Lenn Liebelt, Lana Obied, Karol Patolla, Benedikt Schiffgen und Melina Wiegel.



Auch flotte Töne werden am Sonntag wieder zu hören sein. © Jutta Rudewig

Ab 14 Uhr tritt erst das Junge Blasorchester, ab 16.15 Uhr das Blasorchester auf. Im Phänorama musizieren ab 14.45 Uhr die Clarinet Buskers mit Moritz Decker, Manuel Derksen, Jonah Gebauer, Marlene Glawe, Leo Kahlert, Marlene Kremer, Juliana Lang, Giulia Li Pira, Dunja Mrkajic, Lucia Profita, Lotta Joline Schroller und Merlin Weiland. Ab 15.30 Uhr ist die Pop-Band Repeat mit Jennifer Clinard, Gesang, Fabian Breitschwerdt, Gitarre, Leon Riede, Gitarre, Tibor Szücs, Bass, zu hören.



An der Station „Im Takt der Zeit“ spielen ab 12.45 Uhr Flötentrios: mit Lisa Mönnikes, Alex Rose, Lukas Tsitiridis, Kashmira Groth, Lucy Schmidt und Laurin Zeuner. Ab 13.15 Uhr sind Flötentöne mit Charlotte Albrecht, Jana Alheidt, Felix, Matilda und Dominik Brandner, Amelie Hock, Leon Knötig, Luisa Polig, Era Sibel, Annika Wüllner, Jona Zagorac, Marlene Albrecht, Aniela und Dante Herrera George, Finja Alheidt und Luke Groll zu hören.

Gitarre gespielt wird ab 13.45 Uhr mit Lasse Dewald, Magdalena Friese und Bryan Gacic, weitere Flötentöne gibt es ab 15.15 Uhr mit Benedict Krolow, Judit Schönfeld, Josephine Steiner-Neukirch, Stefanie Pohl und Ulrike Waimann. Der Schlussakkord gehört gegen 16 Uhr Theda Gerdes (Trompete) und Carlotta Gerdes (Klavier).

Keine „geschlossene Gesellschaft“ - jeder ist willkommen

Die Phänomenta arbeitet (nicht nur) an diesem Tag Hand in Hand mit dem Verein Wasser-Eisen-Land – Industriekultur in Südwestfalen. Die „Klingende Naturwissenschaft“ ist Teil des Programms „Ferromone“. Das Veranstaltungsfestival „Ferromone“ (lat. Eisen, und die Pheromone als biochemische Lock- und Botenstoffe) hat sich zum Ziel gesetzt, Fabrikanlagen und Museen zur Bühne für Konzert- oder Theateraufführungen zu machen und damit zu Orten lebendiger Industriekultur.



„Wichtig ist mir, dass das keine Musikschulveranstaltung ist“, betont Katja Fernholz-Bernecker, dass jeder Gast eingeladen und willkommen ist, der die „Klingende Naturwissenschaft“ erleben möchte. Der Eintritt zum Klangerlebnis der besonderen Art in der Phänomenta kostet fünf Euro.