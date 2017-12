Musikschule: Sorge um weitere Kostensteigerung

Der Entwurf zum Neubau der Musikschule am Staberg.

Lüdenscheid - Die aufgrund gestiegener Baupreise erhöhten Kosten für den Neubau der Musikschule alarmierten am Mittwochabend die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses sowie des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt in ihrer gemeinsamen Sitzung.

Ihre Sorge: Kommen im Lauf der Zeit noch weitere Erhöhungen hinzu? Und wenn: Kann man nicht von vornherein eine Steigerungsrate mit einkalkulieren?

Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, erklärte: „Das wäre ein Schuss ins Blaue und wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht seriös. Zunächst brauchen wir erst einmal eine Planung.“

Wie berichtet, hatte die Bezirksregierung Arnsberg als Fördergeber für das Integrierte Handlungskonzept Altstadt (IHA) darauf hingewiesen, dass in nahezu allen geförderten Projekten die Kostenrahmen nicht eingehalten werden können, da die Baukosten in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich gestiegen seien. Um dies zu berücksichtigen, hatte die Verwaltung eine Erhöhung der Kosten um 550 000 Euro auf 6,65 Millionen Euro vorgeschlagen.

Mehr zu dem Thema lesen Sie hier

„Wir hoffen das durch gute Ausschreibungsergebnisse ausgleichen zu können“, erklärte Lothar Matzner, Leiter der Stabsstelle Förderung und Finanzen. Für FDP-Fraktionsschef Jens Holzrichter war die Preissteigerung ein weiterer Beleg für die ablehnende Haltung der Liberalen zum IHA: „Wir haben immer gesagt, dass es unserer Meinung nach aufgrund der Kassenlage nicht der richtige Zeitpunkt ist, ein Projekt in dieser Größenordnung zu stemmen. Dies ist nur ein Baustein, der mit Mehrkosten von 550.000 Euro zu Buche schlägt. Da könnten noch weitere kommen.“

Björn Weiß (CDU) betonte: „Vieles aus dem IHA hätten wir so oder so machen müssen, ob Musikschule oder Wilhelmstraße, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ohne die Förderung hätten wir die 100prozentige Finanzierung übernehmen müssen plus der Baukostensteigerung. Ansonsten müssen wir eventuell auch Abstriche machen.“