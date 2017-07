Musikschulkalender im Flyer-Format

Lüdenscheid - Der großformatige Veranstaltungskalender der Musikschule ist Geschichte. Nach 14 Jahren, in denen der Kalender alle an der Musikschule Interessierten durch das Jahr begleitet hat, wird die Publikation durch einen deutlich handlicheren Flyer ersetzt, der zudem nur für ein halbes Jahr Gültigkeit hat.

Katja Fernholz-Bernecker (Musikschule), die den Flyer gestaltet hat, Musikschulleiter Franz Schulte-Huermann, Thomas Meermann von der Sparkasse als Hauptsponsor sowie Matthias Reuver (Verwaltung) stellten den Flyer vor. Das neue Format hat laut Franz Schulte-Huermann Vorteile: „Zum einen sorgt die halbjährliche Erscheinungsweise für eine größere Aktualität der Termine, und wir können flexibler planen.“

Das neue Format als Faltblatt, das sich problemlos in die Hosentasche stecken lasse, trage zudem zur Handlichkeit und besseren Nutzbarkeit bei. Ferner könne das kleinere Format an unterschiedlichen Orten in der Stadt unkomplizierter ausgelegt werden. Katja Fernholz-Bernecker hat sich noch etwas anderes einfallen lassen, damit die Musikschüler stärker ins Boot geholt werden: „Ab der nächsten Ausgabe werden auch die Kinder und Jugendlichen der Musikschule Beiträge für den Flyer liefern können, der bei Bedarf auch noch entsprechend erweiterbar ist.“ Schließlich erinnert die bunte Farbgebung des Flyers, die speziell auch Kinder und Jugendliche ansprechen soll, an die Gestaltung des großformatigen Vorgängers.

Ein QR-Code, der Smartphone-Besitzer direkt auf die Website der Musikschule Lüdenscheid bringt, ist ebenfalls im Flyer enthalten. „Insgesamt werden 5000 Exemplare von dem Flyer in Umlauf gebracht“, erklärt Franz Schulte-Huermann. Die Sparkasse Lüdenscheid ist auch hier wieder als Sponsor und Unterstützer mit von der Partie. „Die langjährige Kooperation der Musikschule mit der Sparkasse Lüdenscheid im Allgemeinen und mit Thomas Meermann im speziellen umfasst nicht nur die finanzielle, sondern auch eine nicht zu unterschätzende ideelle Unterstützung“, betont Schulte-Huermann. Ab sofort wird der Flyer an vielen öffentlichen Stellen in der Stadt verteilt.