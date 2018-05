"Lüdenscheid singt und klingt"

+ © Wohlfahrt Die Folkband Portmeirion gehört zu den Musikgruppen, die Konzerte in der Innenstadt geben. © Wohlfahrt

Lüdenscheid - Mittlerweile ist das von Maidi Langebartels eigens komponierte „Lüdenscheid-Lied“ in vielen sangesfreudigen Köpfen verankert. Am Samstag, 30. Juni, wird das Lied zum 750-jährigen Stadtjubiläum ein wesentlicher Bestandteil von jeder Menge Minikonzerten in der Stadt sein. Wer Lust hat, ist eingeladen, dieses Lied zu üben, um es bei den Veranstaltungen am 30. Juni mitsingen zu können.