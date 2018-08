Kurse für den Nachwuchs

Lüdenscheid - Nach den Sommerferien beginnt in der städtischen Musikschule ein neuer Kurs für die „Musikraupen“ unter der Leitung von Diane Strehmel.

Dieser Kurs richtet sich an Kleinkinder im Alter von sechs bis zwölf Monaten in Begleitung eines Erwachsenen. Durch das Singen der Bezugsperson und das Bewegen zur Musik verstärkt sich besonders in den ersten Monaten eine intensive Bindung zwischen Kind und Erwachsenem, heißt es dazu von der Musikschule.

Auf dem Programm stehen unter anderem Schaukellieder, Kniereiter, Schlaf- und Wiegenlieder, die in den Alltag eingebunden werden können. Zu einer kostenlosen Schnupperstunde am Dienstag, 4. September, lädt die Musikschule der Stadt ein. Beginn ist um 9 Uhr für Babys ab sechs Monaten in Raum 216 in der Musikschule an der Altenaer Straße 9. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere neue Kurse beginnen ebenfalls nach den Sommerferien, und auch da gibt es noch freie Plätze: „Musikbienen“ für Kinder ab rund 18 Monaten, „Musikmäuse“ ab 30 Monaten sowie die „Musikfantasie“ für Kinder ab vier Jahren.

Nähere Informationen zu allen Kursen gibt es direkt in der Musikschule, Altenaer Straße 9 und unter der Rufnummer des Sekretariats, Tel. 0 23 51/17 24 26. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr.