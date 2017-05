Am Donnerstagabend öffnet im Lönneberga einmal mehr die „Open Stage“ für Profis, Amateure und Besucher.

Lüdenscheid - Die „Open Stage“ im Lönneberga an der Hochstraße erfreut sich großer Beliebtheit bei Musikern und Zuhörern. Dementsprechend vorfreudig blickt man bei Kult-Städte auf Donnerstagabend, wenn die nächste Ausgabe ansteht.

Seit fast vier Jahren haben Musikbegeisterte in und um Lüdenscheid die Gelegenheit, sich einmal im Monat auf der Bühne der Bar zu präsentieren. Ob Amateur oder Profimusiker, solo oder als Band, Cover oder eigene Songs, geprobt oder vollkommen spontan und improvisiert: An diesen Abenden kommt jeder auf seine Kosten – auch das Publikum, das meist ein äußerst abwechslungsreiches Programm quer durch alle Musikrichtungen geboten bekommt. Diesmal eröffnet die Band Finally Friday der Music-Store-Musikschule den Abend mit Hits von Seal über Phil Collins bis hin zu Ed Sheeran. Die Band, die von der Musikschule gefördert wird, bestreitet ihr erstes Konzert. Die Besonderheit: Diese Musikschulband besteht ausschließlich aus Erwachsenen.

Jeweils am zweiten Donnerstag des Monats stellt die Music-Store-Musikschule Lüdenscheid viele der Instrumente für die Veranstaltung zur Verfügung, sodass sich vor Ort bereits Schlagzeug, Keyboard, E-Gitarre und E-Bass (jeweils mit Verstärker) und zwei Mikrofone befinden. Bei Wünschen oder Fragen zur Technik oder zu den Instrumenten kann man sich jederzeit per E-Mail (kontakt@kultstaedte.de) oder Tel. 0 23 51/67 22 040 an den Verein wenden. Der Eintritt zur „Open Stage“ ist wie immer frei, auch weil sich viele Helfer hierfür engagieren.

Weitere Informationen zur Open Stage, aber auch zu weiteren Angeboten und Konzerten von Kult-Städte findet man im Internet unter www.kultstaedte.de.

Die nächste Veranstaltung ist der Breakfastclub im Stock am 14. Mai. Live dabei sind der Hagener Björn Nonnweiler und Christoph „QB“ Kuberka aus Wuppertal. Reservierungen sind unter der Rufnummer Tel. 0 23 51/ 67 22 040 möglich.