Musikschul-Bau: Rat bewilligt außerplanmäßige Auszahlung

Lüdenscheid - Die Ratsmitglieder haben einstimmig außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 150.000 Euro beim Auftragssachkonto „Neubau Musikschule“ sowie einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 Euro zugestimmt.

Hintergrund ist laut Beschlussvorlage, dass bereits am 3. April Mittel in Höhe von 100.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 145.000 Euro für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Musikschul-Neubau bewilligt worden waren – zur Beauftragung der Architektenleistung.

Diesmal handelt es sich um anfallende Honorare in Höhe von rund 410.000 Euro für Planungsleistungen, die vom Architekturbüro nicht erbracht werden können. Diese waren in die Entscheidung des Rates vom 3. April noch nicht einbezogen worden, da noch zu klären war, welche Fachplanerleistungen bereits für die Erstellung des konkretisierten Förderantrags erforderlich sind und in welchem Umfang die dafür zu erteilenden Aufträge noch in 2017 oder erst in 2018 zahlungswirksam werden.

In der Beschlussvorlage heißt es, dass die 150.000 Euro noch in 2017 zahlungswirksam würden. 120.000 Euro davon könnten durch „außerplanmäßige Landeszuwendungen (Förderquote 80 Prozent)“ gedeckt werden und die restlichen 30.000 Euro durch Minderauszahlungen beim Auftragssachkonto „Brandschutz Kulturhaus“. Die Ausschreibung der Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes könnten aus Abstimmungsgründen ohnehin erst im Folgejahr erfolgen.

Für die Leistungen in Höhe von 260.000 reiche die Verpflichtungsermächtigung. Deren Deckung könne mit Mitteln des Kontos „Aufwertung Wilhelmstraße“ erfolgen.