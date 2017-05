Musikalisches zum Muttertag

Lüdenscheid - Im März 2011 verließ Bjoern Strangmann die Musikschule Volmetal, die er seit 2007 geleitet hatte. Nun kam er von seiner neuen Wirkungsstätte, der Musikschule Südliche Bergstraße, für einen Auftritt zurück ins Märkische.

Und er kam nicht allein, sondern zusammen mit der 2013 dort gegründeten Bigband und dem von Brygida Lorenz geleiteten Celloensemble „Celli Capricciosi“. Gastgeber des „Triple-Feature“-Konzertes im Foyer des Kulturhauses waren Thomas Wurth und „Footprints SL“, die Big Band der Musikschule Lüdenscheid.

„Ich bringe noch 22 Celli mit“ hatte Bjoern Strangmann im Vorgespräch mit Thomas Wurth angekündigt. Tatsächlich waren es 25 geworden, und es kamen noch drei Cellistinnen von der Musikschule Lüdenscheid hinzu. Gegenüber dem Publikum hatte Strangmann allen Grund, sich über diesen Coup zu freuen. Denn seine Streicher legten einen beeindruckenden Auftritt hin, was einerseits an der Klangschönheit des von ihnen gespielten Instruments und andererseits an den schon fortgeschrittenen Musikschülern lag. Sie spielten Werke von Mozart, Henry Purcell und Gabriel Fauré sowie Marsch, Polka und Tango. Der Auftritt machte Appetit auf ein entsprechendes Ensemble, das an der Musikschule Lüdenscheid etabliert werden soll.

In noch eher kleiner Besetzung zeigten anschließend die Musiker der Bigband der Musikschule Südliche Bergstraße, was sie drauf haben. Nach dem Einstieg mit „Welcome to the Jungle“ von den Guns n’ Roses wandelte Sängerin Pauline Kröger auf den Spuren von Frank Sinatra: „Fly me to the Moon“ und sang Michael Bublés „Everything“. Earth, Wind and Fire brachten Stimmung in den Saal, und beim Finale mit dem Klassiker „I feel good“ standen Bjoern Strangmann und Thomas Wurth gemeinsam mit den Sängerinnen der Big Band an den Mikrofonen und tobten sich ordentlich aus.

Footprints SL machte aus der Sonntagmorgen-Matinee ein bisschen Gottesdienst, ließ die Heiligen marschieren und Joshua den „Battle of Jericho“ schlagen. Die dabei erreichte Lautstärke war imposant und Anlass für einen kleinen Werbeblock von Thomas Wurth: „Wenn Sie mal ein Abrissunternehmen brauchen…“ Es erwies sich als ein bisschen schwierig, von diesem Lautstärke-Niveau wieder herunterzukommen. Die Titelmelodie von „Game of Thrones“ sollte eigentlich „etwas für die Nerven“ werden und blieb dann doch sehr kraftvoll.

Die immer wieder gern gehörte Filmmusik zu „Mission Impossible“ vertrug eine solche Behandlung - ebenso wie Gloria Estefans „Let’s get loud“, mitreißend gesungen von Fabienne Schoppmeier. Für das Finale trafen sich schließlich die Musiker aller drei Ensembles.