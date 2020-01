Musikkabarettist Christoph Reuter gastiert im Lüdenscheider Kulturhaus

„Warum kann ich mir nicht mal die zweite Strophe von ,O Du fröhliche' merken?"

+ © Eidel Christoph Reuter gastiert mit seinem Musikprogramm im Kulturhaus. © Eidel

Lüdenscheid – In seinem neuen und dritten musikalischen Kabarettprogramm „Musik macht schlau! (außer manche)“ entführt der preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter in die Welt der Musik. In seiner erkenntnisreichen Musikstunde stehen ein paar menschheitsentscheidende Fragen im Raum: