Musikfestival am Bahnhof lockt hunderte Partygäste auf die „Line"

Lüdenscheid - „Das war richtig gutes Lüdenscheid!“ Treffender kann Matthias Czech („Onkel Willi & Söhne“) die erste Auflage des Musik- und Kunstfestivals „Walk the Line“ nicht charakterisieren. Hunderte Lüdenscheider bummelten bei eisigem Wind am Samstagabend die Bahnhofsallee entlang.

Die Partymeile wurde dabei zum Treffen der Generationen. Schon vor 18 Uhr rückten erste Besucher, zum Teil mit Kindern an der Hand, an, um sich anzuschauen, was die Söhne Willis aus der einst tristen Meile so gemacht haben. Gegen 20 Uhr ging dann kaum noch ‘was in den neun wieder hergerichteten Pavillons. Der Sicherheitsdienst am Eingang musste zählen – vier raus, vier wieder rein, damit’s im Innern nicht zu voll wird. Czech: „Wir haben versucht, abzuschätzen, wie viele Leute da waren, das war nicht möglich. Aber toll war, dass die Leute echt friedlich bis Mitternacht zusammen gefeiert haben. Es gab keine Rangeleien oder sowas. DRK und Sicherheitsdienst mussten nirgendwo eingreifen. Schön auch, dass die Leute honoriert haben, dass die Veranstaltung keinen Eintritt gekostet hat. Die Sammelbüchsen waren voll.“

„Wir haben da richtig ‘was gerockt“, sagt auch der Lüdenscheider Graffiti-Künstler Yves Thomé, der gestalterisch in die Planung involviert war. Mit anderen Künstlern besprühte er die Außenfassaden der Pavillons, und gemeinsam machten sie die Meile zu einer optischen Augenweide.

Tanzshows zu jeder vollen Stunde und „Wackelpudding-Wodka“ fanden bei der älteren Generation besonderen Anklang. Ein paar Schritte weiter war’s die dröhnende Musik, für die das Team „Life Sound Music“ gesorgt hatte, wieder ein paar Meter weiter kamen die Schlagerfans auf ihre Kosten. Und ganz Verwegene machten sich sogar Platz für ein Tänzchen zu Achim Reichels „A-loa-he“.

Eine Gruppe Punker hatten „Willis Söhne“ im Vorfeld engagiert, um via Einkaufswagen Dosenbier an Mann und Frau zu bringen. „Die waren sofort mit dabei. Wir wollten ja bewusst dieses Straßenflair haben.“ Selbst auferlegt hatten sich die Organisatoren, dass kurz nach Mitternacht die Musik ab- und die „Zapfhähne“ zugedreht werden. Czech: „Das gehört zu unserem Konzept. Wir wollen keine Gegenveranstaltung aufmachen und der Innenstadt die Gäste wegnehmen. Es gab überall Aftershow-Partys, und zumindest im Lönneberga war’s nach dem Ende von ,Walk the Line’ noch so richtig voll. Wir hatten für den Abend übrigens auch einen Plan B, falls es regnet. Wir hätten die gesamte ,Line’ mit Folie überdacht.“

Manöverkritik wird’s geben vor der nächsten „Walk the Line“ am letzten Samstagabend im März. Und die eine oder andere Idee schwirrt „Willis Söhnen“ durchaus noch im Kopf herum, um das Festival noch besser zu machen.