Dieses Trio holt erste Preise

"Jugend jazzt" in Dortmund

+ © Othlinghaus Aaron Schröder, Michel Weber und Robert Brandts kamen mit guten Ergebnissen nach Hause. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“, der am Wochenende in Dortmund stattfand, konnte sich die Musikschule Lüdenscheid über drei erfolgreiche Teilnehmer freuen: Aaron Schröder (Altersgruppe III, Vibraphon), Michel Weber (Altersgruppe I, Posaune) und Robert Brandts (Altersgruppe II, Trompete) traten jeweils als Solisten an und brachten gute Ergebnisse nach Hause.