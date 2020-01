Pop-Preise für diesen Musiker aus MK

+ © Irina Mirja Der Lüdenscheider Musiker Gunnar Nanuk gewann in der Siegerlandhalle drei Pop-Preise. © Irina Mirja

Lüdenscheid – Günter Kopietz alias Gunnar Nanuk hat es geschafft. Bei der Verleihung des Deutschen Rock- und Pop-Preises in der Siegerlandhalle erhielt der Lüdenscheider Musiker in drei Kategorien jeweils eine Auszeichnung. Für sein Album „The Best Of Gunnar Nanuk“ erhielt der Lüdenscheider den 1. Preis als bestes Hip-Hop-Album, darüber hinaus nahm er den 2. Preis in der Kategorie „Bester Electronic-Interpret“ sowie den 3. Preis in der Kategorie „Beste Electropop-Band“ mit nach Hause.