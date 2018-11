Wettbewerb „Beat the Band“ an der Hohen Steinert

Lüdenscheid - Sieben Bands aus dem Kreisgebiet treten am Freitag an der Hohen Steinert gegeneinander an. Die Künstler dürfen maximal 27 Jahre alt sein und müssen ausnahmslos eigenes Songmaterial präsentieren.

„Knapp 30 Bands haben sich für den Wettbewerb beworben. Wir haben im Vorfeld eine Jury gehabt. Die bestand aus Ingo Starink, Steven Stegnitz, Carmen Klughardt und mir. Es wurden Bands nach Alter, Wohnort im Märkischen Kreis, nach nur eigenem Songmaterial und nach Kreativität ausgewählt.“

Klaus Sonnabend, Vorsitzender des Vereins Kultstädte, wartet in Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis mit einem neuen Musikformat auf. Im Festzentrum an der Hohen Steinert wird am Freitagabend ein Boxring aufgebaut, allerdings nicht mit dem Ziel, eine musikalische Schlägerei zu inszenieren, wohl aber mit einem KO-System: „Wir gestalten die Bühne mit Boxseilen, Boxsack, Ansagermikro von der Decke, Ringglocke und sowas“, sagt der Lüdenscheider Musiker.

Im Ring stehen sich Nachwuchsmusiker beim Band-Contest „Beat the Band“ am Freitag ab 20 Uhr gegenüber. Jeweils zwei Bands müssen sich über eine Distanz von drei Runden beweisen. Jede Band bekommt zwei Minuten pro Runde, um die eigene Musik vorzustellen. Dann entscheiden Publikum und Jury gemeinsam, welche Band in die nächste Runde einzieht.

Die beiden Bands im Ring spielen auf dem gleichen Equipment. Es gibt keine Umbauten, keine riesigen Gitarrenracks, keine Keyboardburgen – die reine Musikalität gewinnt, was bedeutet, dass die Kreativität im Umgang mit den besonderen Spielbedingungen eine große Rolle spielt. Ausgewählt wurden insgesamt sieben Bands aus dem Kreisgebiet – Bands und Künstler dürfen maximal 27 Jahre alt sein und müssen ausnahmslos eigenes Songmaterial präsentieren.

Mit dem Bandcontest sollen junge Musiker im Märkischen Kreis gefördert werden. Außerdem will man ihnen eine Bühne bieten. Die Jury ist zwar an Jahren älter, stammt aber auch aus dem Kreisgebiet: der Lüdenscheider Journalist Björn Othlinghaus, der bekannte Musiker aus Altena Tlako Mokgadi sowie der Singer/Songwriter Binyo aus Halver und Eventmanager Christian Schmitt aus Meinerzhagen.

Wer dabei sein will, den erwartet eine bunte musikalische Mischung. Bis in den Boxring geschafft hat es beispielsweise die Band Otherside aus Lüdenscheid mit Pop-Rock. Die jungen Musiker sind in Lüdenscheid lange schon keine unbekannte Größe mehr. Musik der härteren Gangart bringt Divided Soul mit in das Festzentrum. Nancy Siskou ist auf den Lüdenscheider Bühnen als Singer/Songwriterin bekannt. Das Duo Safe and Sound, das aus Iserlohn kommt, bietet eine poppige Mischung aus Soul, Rap und elektronischer Musik. Defected Heroes aus Menden sind mit Stone Rock im Boxring präsent, während Basti Schank & Band Pop mit in die Bergstadt bringen. Das Studenten-Trio kommt zum Teil aus Lüdenscheid.

Die sechsköpfige Band Some Voices aus Meinerzhagen will den Contest mit Singer/Songwriter-Musik für sich entscheiden. Musikalisch geboxt wird nicht nur um Ruhm und Ehre. Die Erstplatzierten bekommen eine professionelle CD- oder Musikvideoproduktion. Für den zweiten Platz gibt es die Möglichkeit, auf der Kult-Bühne des Vereins Kultstädte beim Lüdenscheider Stadtfest 2019 aufzutreten. Die Interpreten, die auf dem dritten Platz landen, erhalten einen Gutschein vom Musikhaus Thomann. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro.