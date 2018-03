Musik von Songwriter Jeff Beadle

Konzert im Lönneberga

+ © Daub Fotodesign Jeff Beadle © Daub Fotodesign

Lüdenscheid - Im Lønneberga gibt es am Donnerstag wieder einen Abend mit einem Singer/Songwriter. Auftreten wird der Kanadier Jeff Beadle. Dieser sei „ein produktiver Musiker, der sich obsessiv darum bemüht, immer das Beste zu schaffen, was er kann“. heißt es seitens der Veranstalter. Das Konzert beginnt gegen 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 5 Euro.