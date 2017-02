Musikalisches Tafelkonfekt für die Altstadtorgel

Lüdenscheid - Die Stiftung Altstadtorgel feiert in der Kochschule mit festlicher Tafelmusik: Am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr werden der Sternekoch Armin Moser und die Musiker Dmitri Grigoriev (Klavier) und Horst Nölle (Blockflöte) im Schatten der Erlöserkirche ein kulinarisch-musikalisches Programm bieten.

Der Auftrag ist vergeben: In der Werkstatt des Orgelbauers Albert Baumhoer entstehen bereits die ersten Teile der neuen Konzertorgel in der Lüdenscheider Erlöserkirche. Für die Beteiligten ein Grund, diesen Meilenstein in der Kochschule Capitol zu feiern und mit einer festlichen Tafelmusik weiter für das Projekt zu werben.

Der Begriff „Tafelmusik“, früher auch „musikalisches Tafelkonfekt“ genannt stammt aus dem 16. Jahrhundert. So bezeichnete man damals die besondere musikalische Verfeinerung eines kulinarischen Menüs bei bedeutenden Anlässen. Die Musikstücke wurden mit dem jeweils zu servierenden Gericht abgestimmt. Für das festliche Mahl am 25. Februar haben Sternekoch Armin Moser und die Musiker Horst Nölle (Blockflöten) und Dmitri Grigoriev (Klavier) ein Programm aus Werken von James Hook (1746-1827) zusammengestellt – ebenfalls zu jedem Menügang passend.

Der Beitrag für diese Veranstaltung beläuft sich auf 70 Euro pro Person und beinhaltet die Musik, das Essen, Getränke und eine Spende für die neue Orgel in der Erlöserkirche. Noch gibt es Karten, die bis zum 20. Februar unter Tel. 0 231/99 956 985 oder per Mail an stiftung@altstadtorgel-luedenscheid.de reserviert werden können. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf 40 Personen begrenzt.

Die Stiftung schafft die finanzielle Grundlage für eine neue, hochwertige Konzertorgel in der Erlöserkirche. Der Auftrag für das neue Instrument wurde Ende 2016 vergeben – wir berichteten. Die Einweihung ist für 2018 geplant. Für ein neues Instrument braucht die Stiftung rund 800 000 Euro. Dafür ist sie auf Unterstützung angewiesen (Konto IBAN DE22 4584 0026 0620 3855 00). Spendenquittungen auf Anfrage sind möglich.