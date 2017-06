Dixieland und der Schutz der Bürger

+ © Silbernagel Der Schutz, die Liebe und das Wohlergehen der Erdenbürger ist die Mission der engel. © Silbernagel

Lüdenscheid - Um die Jahrhundertwende entstand in New Orleans eine von Lebenslust überschäumende Musik. Die Fröhlichkeit und ausgeprägte Extravertiertheit dieser in der afroamerikanischen Kultur entstehenden Musik wurde schnell bekannt als Dixieland. Quasi im Handumdrehen verbreitet die Formation Bäng Bäng mit ihrer Musik diese Fröhlichkeit. Umsonst und draußen werden die Musiker ihr Publikum am Samstagnachmittag ab 15 Uhr im Rosengarten unterhalten und bilden gleichsam den Auftakt für das Kulturfestival „Augenschmaus & Ohrenweide“.