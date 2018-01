Schätze aus den 60er-Jahren

Lüdenscheid - Die Märker sind Sammler und Aufbewahrer - so viel steht mal fest. Nach dem ersten öffentlichen Aufruf, dass die Museen der Stadt zum Stadtjubiläum eine umfangreiche Ausstellung der „68-er-Jahre“ planen und dafür Accessoires aus dieser Zeit suchen, meldeten sich bereits mehrere Märker bei Ursula Delhougne (Museen) und boten ihre private Schätze an.

„Ich bin inzwischen durch Lüdenscheid und auch bis nach Kierspe und Halver gefahren und hab mir die Sachen angesehen. Man kann nicht alles nehmen. Wir sind räumlich begrenzt, daher fallen große Möbelteile schon mal weg“, hat sich Delhougne auf den Weg gemacht, die ersten Exponate für die Museen zu sichten. „Natürlich“, sagt sie, „wäre es einfacher für uns, das Museum in Wilnsdorf anzusprechen. Die haben da eine große Sammlung. Aber wir möchten gerne die Lüdenscheider und ihre Schätze in die Ausstellung mit einbinden.“

So hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museen bereits ein Auge auf einen Fernsehapparat aus den 50er-Jahren geworfen – „mit Drehknöpfen und eine extra Glasscheibe davor“. Die ersten Exponate werden im Frühsommer abgeholt und an die Sauerfelder Straße gebracht. Im Moment fehlt zum Lagern der Platz.

Die Museen und die Galerie planen zwei Ausstellungen, die den Blick auf Lüdenscheid in den 60er- und frühen 70er-Jahren lenken möchten – wir berichteten. Das Team sucht Bilder, Flyer, Poster, schrille Kleidung, Plateauschuhe – gebraucht wird alles, was den Gegensatz zu dem verstaubten Image der 50er-Jahre bildet, persönliche Erinnerungsstücke vom Plattencover bis zur „Mao-Bibel“, also originale Objekte, Fotos, Plakate, Aufrufe und Flugblätter. Gesucht werden aber auch Lüdenscheider, die sich verbal an jene Zeit erinnern, die man interviewen kann und die Interviews später in die Doppel-Ausstellung integriert.

Die telefonische Kontaktaufnahme ist möglich unter Tel. 0 23 51/172 405 für das Geschichtsmuseum oder für die Städtische Galerie unter Tel. 0 23 51/171 234. In Ausnahmefälle ist auch eine Abholung der Exponate möglich. J rudi