Handwerkerpuzzle und Fühlkästen

+ © Rudewig „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ – die Ausstellung ist interaktiv. © Rudewig

Lüdenscheid - Mutige und pfiffige Jungen und Mädchen können sich am morgigen Pfingstsonntag auf den Weg in die Museen an der Sauerfelder Straße machen. Dort präsentiert das Team der Museen im Rahmen der Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ ein besonderes Programm für Familien.