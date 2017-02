Öffentliche Sonntagsführung

Lüdenscheid - In den Museen der Stadt wird noch bis zum 2. April die Ausstellung „Lüdenscheid classic 1815 – 2017“ präsentiert, eine Ausstellung bei der alle Interessierten der Stadt- und Regionalgeschichte voll auf ihre Kosten kommen.

In zahlreichen Räumen werden spannende und kuriose, zuweilen auch äußerst ästhetische Objekte aus den Depots präsentiert, die bisher den Blicken der Öffentlichkeit entzogen waren, so heißt es seitens des Museumsteams. In der Führung am Sonntag ab 15 Uhr werden einige der klassischen Objektgruppen aus der mittelständisch-industriellen Geschichte der Stadt vorgestellt, die dem Besucher zeigen können, welch bedeutende Rolle Lüdenscheid in den vergangenen 200 Jahren gespielt hat.

Daneben gibt es Erinnerungen an die Kreis Altenaer Eisenbahn zu bestaunen, die als wichtiges Verkehrs- und Transportmittel die Entwicklung der Region vorangetrieben hat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts konnte Aluminium preiswert industriell hergestellt werden. Ein Meer aus Töpfen und weiterem Küchenbedarf macht deutlich, in welcher Vielfalt in Lüdenscheid aus dem noch jungen Werkstoff Produkte entwickelt worden sind. Ergänzt wird die Präsentation durch Höhepunkte aus der reichhaltigen Sammlung historischer Landkarten, die die territoriale Entwicklung Westfalens nachzeichnen. Hier ist der Besucher eingeladen, „Lunschet“ zu lokalisieren. Ein historischer Film aus der Zeit der Weimarer Republik rundet das Bild ab. Hier hat der Besucher die Gelegenheit, sich eine Stunde lang von faszinierenden Impressionen Westfalens aus einer längst vergangenen Zeit einfangen zu lassen.

Die Führung begleitet Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei. Für die Führung sind drei Euro Kostenbeitrag zu entrichten.