Schätze aus dem Depot

Lüdenscheid - Die ausklappbare Mustertafel der Firma Kremp & Hüttemeister wiegt an die 50 Kilo. Hergestellt wurde sie seinerzeit vermutlich für Messezwecke. In ihrem Inneren birgt sie Schnallen, Schließen und andere Metallteile. Herumgetragen wurde sie mit dem Ziel, Kleinteile „made in Lüdenscheid“ allerorten auf den Markt zu bringen.

Die Mustertafel gehört ohne Zweifel zu den Schätzen aus dem Depot der Lüdenscheider Museen. Für ein paar Wochen ist sie eines der Prunkstücke, die das Team der Museen an die Sauerfelder Straße gebracht hat. „Wir haben im Rahmen der LWL-Ausstellung über 200 Jahre Westfalen die These aufgestellt: Westfalen ohne Lüdenscheid geht nicht. Die Ausstellung ist auf eine hervorragende Resonanz gestoßen“, resümiert Museumsleiter Dr. Eckhard Trox.

Zeitgleich mit der LWL-Ausstellung, die inzwischen auf Burg Vischering in Lüdinghausen aufgebaut ist, wurde die Präsentation in Lüdenscheid in den hinteren Räumen ergänzt um „Sahnestücke“ aus 200 Jahren Lüdenscheider Industriegeschichte. Zu schade, um die wertvollen Exponate wieder einzumotten, befand man in den Museen und ergänzte den Lüdenscheider Bereich stattdessen um weitere Exponate, die bis dato zum Teil noch nie öffentlich zu sehen waren.

Bis zum 2. April ist nun in insgesamt acht Räumen des Sonderausstellungsbereiches des Geschichtsmuseums die Ausstellung „Lüdenscheid classic 1815 – 2017“ zu sehen. „,Lüdenscheid classic’ erzählt keine Geschichte, sondern zeigt „Objekte, die wir haben und die die Findigkeit und Innovationsbereitschaft der Lüdenscheider Unternehmer darstellen“, wenn auch nicht immer am Markt erfolgreich wie jener Krawattenbügler, der pünktlich zur Ausstellungseröffnung plakativ das Geschichtsmuseum am Sauerfeld ziert. Die Ausstellung sei übrigens, soweit sich Trox mit einem Augenzwinkern erinnert, seit 1937 die erste Ausstellungseröffnung ohne Eröffnung.

Seit 1959, verstärkt seit der Eröffnung der Museen am Sauerfeld (1988) wurden viele Exponate zusammengetragenen, die bisher verborgenen im Depot schlummern. Sie stammen aus den Beständen des früheren Heimat- und Knopfmuseums, des Stadtmuseums und schließlich auch des Geschichtsmuseums, das neben den vor allem durch Drittmittel finanzierten Eigenproduktionen sich stets mit minimalem Ankaufsetat auch um eine Erweiterung der Museumsüberlieferung bemühte.

Den Auftakt von „Lüdenscheid classic“ macht ein historischer Film über Westfalen aus der Zeit der Weimarer Republik, in dem nicht im Übermaß, aber auch Lüdenscheider Bilder zu sehen sind. Dafür sollten sich die Besucher zu Beginn oder auch am Ende des Rundgangs eine Stunde Zeit nehmen, Stühle werden bereitgestellt, der Film ist vertont. In dem Bereich, in dem bislang die LWL-Exponate zu sehen waren, eröffnet eine umfangreiche Sammlung historischer Landkarten den Rundgang. Auf allen Karten des ganz alten sowie des jüngeren Westfalens findet sich Lüdenscheid. Man sollte genau hinschauen, denn im 16. Jahrhundert hieß die Stadt beispielsweise noch „Lunschet“, rät das Museumsteam.

Bei den Exponaten finden sich industriebezogene Malereien, aber auch Produkte der Firma W. Brauckmann & Rahmede, Kremp & Hüttemeister, Selve oder auch Vaudeha. Im Treppenhaus des Museums finden sich arrangierte Fotos von Industrieerzeugnissen kurioser Natur. Es folgen noch drei weitere Räume.

„Schließlich gibt es in Ansätzen doch noch eine Geschichte. Sie handelt von der Kraft einer Nationallegende und erzählt, wie Ferdinand Graf von Zeppelin das Luftschiff Carl Bergs – also das des innovativen Lüdenscheider Unternehmers schlechthin – aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen verdrängte. Bei diesem Thema und im betreffenden Raum dieser Ausstellung kann insbesondere auch Schulklassen die Janusköpfigkeit vieler Erfindungen erläutert werden: Zivile und militärische Nutzungsmöglichkeiten liegen beim Einsatz von Leichtmetalllegierungen in der Luft- und Raumfahrt so nahe beieinander wie bei starken Medikamenten vielfach Hilfe und Nebenwirkungen“, erläutert Trox . Und weiter: „Vielleicht erhält das Geschichtsmuseum eines Tages die Möglichkeit, auch diese Objekte dauerhaft zu präsentieren.“