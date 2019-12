Porträts mit dem Silber-Turbo

+ © Rudewig Ulrike Tütemann und Tom Groll mit dem "Innovatia Turbo". Dort können Sonntag Porträts gemacht werden. © Rudewig

Lüdenscheid – Die Wunderkammer in den städtischen Museen öffnet am Sonntag, 8. Dezember, ab 12 Uhr ihre Pforten. Wer sie bislang noch nicht von innen gesehen hat, kann das nachholen. „Wir bieten Führungen an und erklären, wie das Projekt entstanden ist“, freuen sich Ulrike Tütemann von den Museen und der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll auf viele Gäste.