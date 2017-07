Lüdenscheid - Lebendiges Mittelalter wird am kommenden Sonntag gleich doppelt geboten. In den Museen an der Sauerfelder Straße wartet die interaktive Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ auf möglichst viele kleine und große Besucher, und in der Altstadt wird das Graf-Engelbert-Fest gefeiert.

„Wir verstehen uns als Ergänzung zum Mittelalterfest in der Altstadt“, sagt Michaela Ernst, Mitarbeiterin der Museen, „bei uns kann man das Gesehene aktiv ausprobieren, sich mittelalterlich kleiden oder mal für einen Tag König sein.“ Das Team bietet am Sonntag (11 bis 18 Uhr) einen Spieleparcours an, bei dem geschickte kleine und große Leute Hufeisen werfen können, sich im Erraten von Kräutern in der Klosterapotheke versuchen und auch sonst so allerlei Ratespiele absolvieren. Am Ende winkt eine abgestempelte Urkunde, und man ist „Ritter mit Brief und Siegel“.

Auf zwei Bühnen wird parallel dazu in der Altstadt beim Graf-Engelbert-Fest Musik gemacht (12 bis 18 Uhr). Bei freiem Eintritt spielen auf der Hauptbühne am Graf-Engelbert-Platz die Bands „Amulett“ und „Kupfergold“, auf der Kleinbühne an der Ringmauerstraße (gegenüber Musikhaus Auth) unterhalten „Musik der Spielleut“ und ein Trommel-Workshop die Besucher. In den Altstadt-Gassen verspricht erneut „Hangklang“ besonderen Musikgenuss mit Naturton- und Klanginstrumenten. Speisen und Getränke gibt es zu „familienfreundlichen“ Preisen. In diesem Jahr sind erstmals die Falkner von „Naturerlebnis Greifvogel“ mit von der Partie, am Kirchplatz schlagen die „Gräfliche Allianz Arnsberg Mark“ und das „Gelage von Rose Becque“ ihre Lager auf.

Die Burgwache der Ritterschaft „Castellani De Altena“ patrouilliert wieder in den Gassen der Altstadt, und viele Teilnehmer der Vorjahre bieten auch bei der sechsten Auflage des Festes wieder ihre Waren feil.