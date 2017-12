Poster und Plateauschuhe gesucht

Lüdenscheid - In bewährter Weise wollen die Museen der Stadt und die Städtische Galerie im kommenden Jahr eine gemeinsame Ausstellung mit unterschiedlichen Schwerpunkten zusammenstellen. Denn das Stadtjubiläum Lüdenscheids fällt mit einem anderen runden Jahrestag zusammen: Die 68er-Kulturrevolution jährt sich zum 50. Mal.

Vorbereitet werden zwei Ausstellungen, die den Blick auf Lüdenscheid in den 60er- und frühen 70er- Jahren lenken möchten. Die Ausstellung trägt den Titel „Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um '68“. „Für beide Ausstellungen suchen wir ab sofort Objekte“, so Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und Ursula Delhougne für die Museen.

Möbel, Bilder, Flyer, Poster, schrille Kleidung, Plateauschuhe – gebraucht wird alles, was den Gegensatz zu dem verstaubten Image der 50er-Jahre bildet. Dr. Dietmar Simon und Michael Nürenberg haben bereits 2013 ein Werk zur Jugendkultur in Lüdenscheid zwischen 1960 und 1980 vorgelegt.

Ihre Recherchen sollen Grundlage für eine lebendige Ausstellung sein, die das Lebensgefühl der Epoche in Lüdenscheid anschaulich macht. Die Teams der Galerie und der Museen sind sich sicher, dass es auch heute noch viele Lüdenscheider gibt, die die Jahre bewusst miterlebt haben. So ist man nun auf der Suche nach persönlichen Erinnerungsstücken: vom Plattencover bis zur „Mao-Bibel“, also originale Objekte, Fotos, Plakate, Aufrufe und Flugblätter.

Gesucht werden aber auch Lüdenscheider, die sich verbal an jene Zeit erinnern, die man interviewen kann und die Interviews später in die Doppel-Ausstellung integriert. Interessiert sei man auch an Unterlagen und Fotografien rund um die Reisen mit Gottfried Schumann.

Die Ausstellung der Städtischen Galerie widmet sich einerseits der Sammlungsgeschichte der Stadt von den späten 1950-er bis zu den frühen 1970-er Jahren. Welche Kunstwerke wurden in diesen Zeiten des kulturellen Umbruchs angekauft? Welche regionalen und überregionalen künstlerischen Tendenzen spiegeln sich darin wider? Andererseits gilt es aber auch, ‚private Sammlungsgeschichten’ in den Blick zu nehmen. Haben Kunst- und Designgeschichte, Op- und Pop-Art in Grafiken, Plakaten, in Möbel- und Kunstgewerbe auch ihre Spuren in Lüdenscheider Privatbesitz hinterlassen?

Gesammelt werde bis in den kommenden Sommer hinein, die Ausstellung selbst soll im Herbst nächsten Jahres eröffnet werden, so Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen.

Wer entsprechende Objekte, Fotografien oder Erinnerungen hat, wird gebeten, sich schriftlich an die Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14-20, 58511 Lüdenscheid, zu wenden oder per E-Mail an museen@luedenscheid.de Die telefonische Kontaktaufnahme ist möglich unter Tel. 0 23 51/172 405 für das Geschichtsmuseum oder für die Städtische Galerie unter Tel. 0 23 51/171 234. In Ausnahmefälle ist auch eine Abholung der Exponate möglich.