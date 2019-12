 Junger Paul blickt auf Leben und Werk von Paul Wieghardt

Ururgroßneffe begleitet Führung

+ © Othlinghaus Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen hatte sich für die Familienführung durch die Ausstellung „Paul Wieghardt (1897-1969) – Coming and Going“ Verstärkung von Paul Wieghardt, Ururgroßneffe des Künstlers, geholt. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Rund 20 Personen kamen am Donnerstag in die Städtische Galerie am Sauerfeld, um an einer besonderen Führung durch die Ausstellung „Paul Wieghardt (1897-1969) – Coming and Going“ teilzunehmen. Unter dem Motto „Paul stellt Paul vor“ hatte sich Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen mit Paul Wieghardt jr. Unterstützung der besonderen Art geholt. Der 13-jährige ist der Ururgroßneffe des berühmten Malers und hatte sich bereit erklärt, die Galerieleiterin auf ihrer Führung durch die Ausstellung zu unterstützen.