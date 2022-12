Locker und humorvoll

Sonderführungen zwischen den Jahren

Sprache ohne Buchstaben: Otl Aicher gilt als Pionier der Piktogramme. © Jutta Rudewig

Die Museen am Sauerfeld sind zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am 23. Dezember zu den gewohnten Zeiten geöffnet (mittwochs bis samstags jeweils von 11-18 Uhr). Darüber hinaus finden zwischen den Tagen noch einige Veranstaltungen statt, wie Museumsleiter Dr. Eckhard Trox und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen bekanntgaben.

Lüdenscheid - Am Mittwoch, 28. Dezember, um 16 Uhr beginnt die traditionelle Führung mit der Galerieleiterin und dem Museumsleiter für Mitglieder der Ehrenamtsbörse. „Die Ehrenamtsbörse hilft uns immer dann, wenn wir unser Team in bestimmten Bereichen verstärken müssen“, erklärt Dr. Eckhard Trox.



Als Dank hierfür findet in jedem Jahr zwischen den Tagen die Führung statt, die ausschließlich für die Ehrenamtsmitglieder bestimmt ist. Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Umtrunk.



An alle Interessierten richtet sich dagegen eine weitere Führung, die am Donnerstag, 29. Dezember, ab 17 Uhr in den Museen stattfindet. „Im Rahmen dieser Jahresabschlussführung werden wir auch einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr sowie einen Ausblick auf das Jahr 2023 bieten, alles mit Blick auf einen lockeren und humorvollen Kontext“, betont Dr. Susanne Conzen.



Der Ausblick wird auch die aufwendige Erneuerung der Dauerausstellung des Geschichtsmuseums zum Thema haben, die Ende 2024 eröffnet werden soll. Beide Führungen werden ihren Schwerpunkt auf die Städtische Galerie und die dortige Ausstellung „Ökonomie der Gestaltung“ mit Werken von Otl Aicher, einem Wegbereiter des Corporate Designs des 20. Jahrhunderts, legen. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Erco erarbeitet wurde. Für das Geschichtsmuseum steht seit mehreren Jahren die neue Dauerausstellung unter dem Titel „Innovatia“ im Fokus, Industrie- und Stadtgeschichte unter dem Aspekt innovativer Entwicklungen und herausragender Unternehmerpersönlichkeiten.



Locker und humorvoll

In der oberen Etage des Geschichtsmuseums wird derzeit umgebaut, weshalb eine Führung hier nicht möglich ist. Und die derzeit in der unteren Etage befindliche, illustrierte Ausstellung des Geschichts- und Heimatvereins ist besser dazu geeignet, von den Besucherinnen und Besuchern des Hauses ohne Führung selbst entdeckt zu werden.