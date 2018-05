Türkische Inszenierung im Kulturhaus

Aysun Karagöz und Murat Isboga in "Leyla lieben".

Lüdenscheid - Gibt es sie überhaupt noch, die wahre Liebe? Eine Frage, die der Lüdenscheider Theaterpädagoge und Kabarettist Murat Isboga beantworten will. Er führt Sonntagabend mit seinem deutsch-türkischen Ensemble „Halber Apfel“ sein neues Stück „Leyla lieben“ im Kulturhaus auf. „Auch wenn viel gelacht wird, müssen meine Theaterstücke immer eine Tiefe haben“, sagt Isboga.

2005 gründete er sein Theater „Halber Apfel“ und spielte bis 2009 rein türkische Stücke. Mit seinen deutschsprachigen Werken „Stefanie integriert die Öztürks“, „Almanya ich liebe dich!“ und „Öztürks III: Die Traumhochzeit“, gelang ihm ein europaweiter Erfolg. Unter dem Motto „Wenn sich der Vorhang hebt, treffen sich zwei Kulturen“ inszeniert Isboga gesellschaftskritische Themen und will zur kulturellen Verständigung beitragen.

In seinem neuen Stück steht die Art, zu lieben, im Vordergrund. In türkischer Sprache wird die Geschichte von Leyla, gespielt von Aysun Karagöz, und ihrem Ehemann erzählt. Den Mann ohne Namen spielt der Lüdenscheider selbst. „Wenn es Leyla nicht gäbe, gäbe es auch ihn nicht. Alles andere – auch sein Name – ist nicht wichtig“, erklärt Isboga. Der Zuschauer begleitet das Ensemble auf eine Zeitreise durch die Ehe der beiden.

Alles beginnt an einer Bushaltestelle, wo sich das junge Paar zum ersten Mal trifft. Auf lyrische Weise inszeniert Isboga eine Liebe, die perfekt und voller Reinheit scheint. Die Schwiegermütter, gespielt von Cansu Karagöz und Büsra Harundag, setzen mit Komik der romantischen Liebe einen Gegenpol. Isboga hofft, dass sich der Zuschauer in dem Stück widerspiegelt oder neu entdeckt. „Beim Spielen des Stücks bekomme ich Glücksgefühle. So eine Liebe muss schön sein.“ Aber Isboga bleibt bei seinen Inszenierungen nicht oberflächlich. Leyla erkrankt an Demenz.

Alles ändert sich. Bleibt die Liebe bestehen? Mittels Poesie und musikalischer Untermalungen wird „Leyla lieben“ eine neue Art der Inszenierung, im Vergleich zu seinen bisherigen Stücken. „Man muss zwischen den Zeilen lesen“, sagt Karagöz. Erst dann verstehe der Zuschauer die Geschichte und warum die Liebe so stark ist. Eine direkte Übersetzung ins Deutsche würde die Bedeutung jedoch zu stark verfehlen. Auch wer die türkischen Worte nicht verstehe, könne die Liebe trotzdem sehen und fühlen. Dank ihres Leiters Thomas Wewers durfte das Stück in der Integrativen Kulturwerkstatt „Alte Schule“ geprobt werden. Isboga ist froh, einen Raum zum Proben bekommen zu haben. Das sei in Lüdenscheid leider nicht immer leicht.

Die Veranstaltung „Leyla Lieben“ beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Die Karten kosten 13,20 Euro an der Abendkasse. Gespielt wird in türkischer Sprache.