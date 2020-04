Unfassbar: Unbekannter Autofahrer sieht Müllmann - und gibt Gas

Ein Müllwerker des STL wurde am Donnerstag von einem Unbekannten angefahren. (Symbolbild)

Lüdenscheid – In Eggenscheid wurde am Donnerstag ein Müllwerker des STL von einem lila-blauen Dacia angefahren und verletzt. Der Fahrer beging anschließend Unfallflucht.

Gegen 13.15 Uhr ging der STL-Mitarbeiter auf der Straße im Wiesental zu einer Papiertonne, um sie zu leeren, als ihm der Dacia aus Richtung Altenaer Straße entgegenkam.

Zunächst hielt der unbekannte Fahrer nach Polizeiangaben zwar an. Als der Müllwerker jedoch nur noch etwa anderthalb Meter entfernt war, fuhr er wieder los. Der Müllwerker versuchte noch nach links auszuweichen, wurde jedoch vom Dacia mit dem vorderen rechten Kotflügel erst am Knie und anschließend an der Hüfte getroffen.

Der Dacia-Fahrer fuhr trotz des Zusammenstoß weiter, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0 23 51/9 09 90 zu melden.