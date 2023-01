Brandserie geht weiter – Feuerwehr muss mehrfach ausrücken

Von: Stefan Herholz

In der Nacht zu Mittwoch brannten erneut Müllcontainer in Lüdenscheid – diesmal allerdings nicht an Wertstoff-Sammelstellen, sondern an den beiden städtischen Realschulen

Lüdenscheid - Am Dienstagabend wurden nach Angaben der Polizei gegen 21.50 Uhr zwei Personen an einem Container an der Theodor-Heuss-Realschule an der Gustavstraße beobachtet. Während bereits Flammen aus dem Container stiegen, rannten die beiden Personen zu einem Pkw auf dem Parkplatz des Schulzentrums und fuhren über einen Fußweg davon. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

In der Nacht auf Mittwoch wurde dann gegen 2.15 Uhr der nächste brennende Container gemeldet – diesmal an der Buckesfelder Straße. Ein Abfallcontainer in der Feuerwehrzufahrt zur Richard-Schirrmann-Realschule (RSR) stand in Flammen und griff auf einen zweiten Behälter über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen weiteren brennenden Abfallbehälter auf der Rückseite der RSR. Die Feuerwehr löschte auch dieses Feuer. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0 23 51 / 9 09 90.