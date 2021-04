Technische Probleme bei Müllabfuhr im MK: Tonnen bleiben voll

Aufgrund einer technischen Panne wird in 19 Lüdenscheider Straßen der Hausmüll erst am Mittwoch, 14. April, abgeholt.

Am Dienstag blieben in insgesamt 19 Lüdenscheider Straßen die Hausmülltonnen aufgrund eines technischen Problems des Müllfahrzeugs voll.

Lüdenscheid – Die vollen Tonnen werden am Mittwoch, 14. April, in den Morgenstunden nachträglich geleert. Die Anwohner, deren graue Tonnen nicht geleert wurden, werden gebeten, ihre Abfallbehälter einfach am Straßenrand stehen zu lassen.

Folgende 19 Straßen werden erneut angefahren: Am Drostenstück, Breslauer Straß, Schlittenbacher Straße, Mittelstraße, Alsenstraße, Loher Straße, Hasenkamp, Pieperskamp, Breitenfeld, Nachtigallenweg, Starenweg, Am weiten Blick, Im Olpendahl, Niederwehberg, Kohlmeisenweg, Amselweg, Zaunkönigweg, Drosselweg und der Rotkehlchenweg.