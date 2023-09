MTB-Trails in Lüdenscheid: Das ist der Stand der Planungen

Von: Thomas Machatzke

Der bereits existierende illegale MTB-Trail am Rande des IKA-Geländes an der Höh soll in die Gesamtplanung einbezogen werden. © Nougrigat

Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, hatte am Mittwoch keine frohen Botschaften zu verkünden, was MTB-Trails auf dem ehemaligen IKA-Gelände angeht.

Lüdenscheid – Eigentlich ist Holger Moeser, der Leiter des Fachdienstes Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften der Stadt Lüdenscheid, der Ansprechpartner, wenn es um die geplanten neuen MTB-Trails in den Wäldern der Stadt geht. Moeser indes weilt dieser Tage im Urlaub, so musste am Mittwoch Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, herhalten, um der Politik Nachfragen zu beantworten. Müller war dabei nicht zu beneiden.

Der Ausschussvorsitzende und SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Voß wollte im Ratssaal als Erster wissen, ob die Umsetzung bis zum Ende des Jahres 2023, die sich in der politischen Diskussion am Ende sogar Bürgermeister Sebastian Wagemeyer explizit gewünscht hatte, gelingen wird. Michael Dregger (CDU) löcherte Müller mehrfach nach den konkreten Perspektiven.

Doch Marcus Müller hatte keine frohen Botschaften. „Es ist September, bis zum Ende dieses Jahres ist die Umsetzung eher unrealistisch“, stellte er fest, „dafür sind einfach noch zu viele Dinge im Unklaren. Ganz klar: Ich bin für die MTB-Trails, wenn ich vielleicht auch nicht die Umsetzung aller sechs Trails sehe. Die meisten Dinge sind auch lösbar. Aber es ist eben nicht so leicht, wie sich das manche vorstellen.“

Eher schon liegen die Dinge schwierig. Auf den ersten Enthusiasmus der jungen Mitglieder der SPD-Fraktion für die neuen Trails in der Nurre folgte ein zäher Weg mit Rückschlägen. Die Experten von „Bike Projects“ in Ratingen waren die Austrassierung der neuen Trails angegangen. Aber beim Blick aufs Detail war das im Nachgang dann nicht immer so einfach. Es tauchten beim näheren Hinsehen schützenswerte Bereiche auf – Rückzugsräume für Tiere, schützenswerte Bäume. Und ein Teil der Trasse lag sogar in einem Quellbereich. „Eine Austrassierung in einem Quellbereich sollte einem professionellen Anbieter eigentlich nicht passieren“, stellte Müller fest.

Illegaler Trail existiert bereits in der Nähe

Auf jeden Fall wurde nachgebessert, im östlichen Teil schaute sich die Stadt am Rande des IKA-Geländes an der Höh einen bereits existierenden illegalen MTB-Trail an, sprach mit dem dortigen Eigentümer, erhielt von ihm grünes Licht, diesen Trail in die Gesamtplanung einzubinden, wenn es denn für den Eigentümer kostenneutral verlaufe. Inzwischen liegt auch das Artenschutz-Gutachten 1 vor für die Gesamttrails. Die Dinge gehen voran.

Aber eben noch nicht auf allen Ebenen. Bei der Verkehrssicherungspflicht in den Wäldern, die der Stadt gehören und für die die Mountainbiker der Turbo-Schnecken bereits ihre Hilfe zugesagt haben, gibt es weiterhin rechtlichen Klärungsbedarf. Natürlich gehen die Mountainbiker auf eigene Gefahr die Trails an. „Aber wenn einem am Ende ein Baum auf den Kopf fällt und er klagt – wer weiß dann schon, wie das vor Gericht ausgeht“, merkte Müller an. Neben der Verkehrssicherungspflicht steht aber auch weiter der Naturschutz als Hindernis im Weg.

Geduld ist gefragt

Der Fachdienst 80 der Stadt hat diesbezüglich ganz frisch Unterlagen bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises eingereicht und beim regionalen Forstamt. „Da warten wir jetzt auf die Reaktionen“, sagt Müller und hält vieles für denkbar und lösbar. Die Trassen, die direkt durch Wiederaufforstungsbereiche im Wald führen, die hält Müller indes nicht für realistisch. Auch das machte er klar.

„Kriegen wir die Trails hin: ja oder nein?“, wollte Michael Dregger nach dem Vortrag wissen. „Wir haben den politischen Auftrag“, entgegnete Marcus Müller, „der Antrag ist das eine, die Durchführung das andere. Ob wir am Ende alle sechs Trails hinkriegen, das kann ich nicht sagen. Aber ja: Wir wollen diese Trails! Aber rechtssicher und naturverträglich!“ Wann die ersten Mountainbikes die neuen Trails befahren dürfen, ist vor diesem Hintergrund offen. Es wird noch ein Weilchen dauern.