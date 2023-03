Mottowochen in Lüdenscheid: Auftakt am Staberg

Kurz bevor die finale Klausurenphase für die angehenden Abiturienten beginnt, nutzen sie die letzten Schultage traditionell, um sich mit den Mottotagen selbst zu feiern – so in dieser Woche am Staberg. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheider Gymnasien begehen die Mottotage - und das vor der „heißen“ Klausurenphase.

Mottotage der Lüdenscheider Gymnasien 2023 Fotostrecke ansehen

Der Donnerstag (Foto) stand unter dem Motto Serien und Filmstars. In der nächsten Woche finden Mottotage dann am Bergstadt-Gymnasium und an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule statt.