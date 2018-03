Mottowoche: Wenn Kindheitshelden in der Mensa tanzen...

Lüdenscheid - Sie gehört mittlerweile zum Abschluss der Schulzeit wie das Lernen, die Prüfungen und der Abi-Ball: die Mottowoche. Mit ihr feiern die Abiturienten landesweit ihre letzte Unterrichtswoche, bevor es nach den Osterferien ernst für sie wird.

Und so wurde in den vergangenen Tagen auch an den Lüdenscheider Schulen ausgelassen gefeiert – wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren.

Mit „Helden der Kindheit“ starteten beispielsweise die Staberger Gymnasien am Montag ihre Mottowoche. Ob als Krümelmonster oder Schlumpf, als Minnie Mouse oder Bibi Blocksberg – bunt und vielfältig ging es zu.

Und natürlich ließen die Abiturienten auch ihre jüngeren Mitschüler an dem Spaß teilhaben – mit Musik, Kamelle und einem Flashmob. Weitere Mottos am Staberg waren „Zeitreise“, „Hipster/Homeless“ sowie „Traumberuf“.

Zurück zum „1. Schultag“ ging es am Montag am Bergstadt-Gymnasium. Mit Schultüte, Tornister und Kniestrümpfen feierten die Abiturienten auch dort ihre letzte Unterrichtswoche. Nach „Helden der Kindheit“ am Dienstag und „Hippies“ am Mittwoch ging die Woche gestern mit der „Reise in die Vergangenheit“ zu Ende.

Verkürzung der Mottowoche

Denn: Bekanntlich hatten sich die Schulleiter Anfang des Jahres auf eine Verkürzung der Mottowoche auf vier Tage verständigt – unter anderem aufgrund von zunehmendem Alkoholkonsum in Einzelfällen und der gestiegenen Lärmbelästigung in den vergangenen Jahren. Doch der guten Stimmung tat dies in den vergangenen Tagen keinen Abbruch.

Und das galt auch für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Auch dort wurde ausgelassen gefeiert, aber auch gelernt, denn: Die Kalenderwoche 12 steht ganz unter dem Motto der Abitur-Vorbereitungen.

Neben den Projekttagen – angefangen beim Motto „Länderklischees“ am Montag über Pyjama-Party und „90er-Jahre“ bis hin zu „Kindheitsidole“ und „High Society“ – bereiten die Lehrer, die die schriftlichen Abiturprüfungen betreuen, die 55 Abiturienten noch einmal gesondert auf das Abitur vor. Die Zulassungen werden dann heute mit einem gemeinsamen Frühstück gefeiert.