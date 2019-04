Mottotage: "20er, 30er und 50er Jahre" und "Haus des Geldes"

Zweiter bzw. dritter Tag an Lüdenscheider Gymnasien und Gesamtschule

+ © Maximilian Birke "Haus des Geldes" war heute das Motto an den Staberger Gymnasien. © Maximilian Birke

Lüdenscheid - Am Dienstag waren sie noch als "Helden der Kindheit" verkleidet, Mittwoch hatte der Tag ein anderes Thema: Die Mottowoche in Lüdenscheid ist in vollem Gange.