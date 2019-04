Mottotage in Lüdenscheid: Thema "Traumberufe" - alle Fotos hier!

Letzter Tag

+ © Maximilian Birke "Traumberufe": Zu diesem Motto haben sich am Donnerstag die Abiturienten vom Staberg verkleidet. © Maximilian Birke

Lüdenscheid - Am Mittwoch sind sie in die Rolle der Räuber aus der Fernsehserie "Haus des Geldes" geschlüpft, Donnerstag verkleideten sich die Abiturienten vom Staberg passend zu dem Thema "Traumberufe". An den Gymnasien neigt sich die Mottowoche dem Ende zu.