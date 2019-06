Motorradfahrer verletzt sich auf A45 schwer - Auffahrt gesperrt

Lüdenscheid - Bei einem Unfall auf der A45 bei Lüdenscheid-Nord ist ein Motorradfahrer in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 48-Jährige aus Meerbusch gegen 2 Uhr an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord auf die Autobahn in Richtung Dortmund auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer dortigen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Grünbereich.

Bei dem Unfall verletzte sich der 48-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die betroffene Anschlussstelle in Fahrtrichtung Dortmund vorübergehend gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

