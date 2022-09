Hunderte Schüler in Lüdenscheid beteiligen sich an Kunst-Initiative

Von: Susanne Kornau

Teilen

Mosaikbaukünstler Robert Kaller (vorne) und Kunstlehrerin Malaika Simon stellten das Gemeinschaftswerk gemeinsam mit Schulleitung und Ateliermitarbeitern vor. © Susanne Kornau

Platz nehmen, ins Gespräch kommen, kurz entspannen: Diese Möglichkeit bieten seit kurzem die neu gestalteten Mosaikbänke vor dem Bergstadt-Gymnasium. Das Besondere: An ihrer Gestaltung waren auch die Schülerinnen und Schüler beteiligt.

Lüdenscheid - Die Bank spricht jeden an. Sie sagt: „Komm an mein Herz.“ Und: „Schmieg’ Dich in meine kühle blaue Ecke.“ „Setz dich zum Notenschlüssel und hör’ Musik.“ „Nimm doch eine Etage höher Platz, im Sonnensessel. Er wärmt Dich.“ Die BGL-Schüler lassen sich das nicht zweimal sagen: Die neuen Mosaikbänke sind in den Pausen sofort besetzt. Wer einen Platz ergattert hat, lächelt glücklich.

Kunstlehrerin Malaika Simon und Robert Kaller, Diplom-Bildhauer und promovierter Kunstpädagoge, betrachten die kommunikative Szene vor dem Bergstadt-Gymnasium und lächeln ebenfalls. Denn die Gestaltung der neuen Sitzgruppe vor der Schule ist in jeder Hinsicht und auf vielen Ebenen ein gelungenes Mosaik.



Umgestaltung mit Mitteln des Förderprogramms „Ankommen und aufholen“

Möglich gemacht wurde die gewünschte Umgestaltung des in die Jahre gekommenen Sitzbereichs aus Betonwürfeln durch das Nach-Corona-Förderprogramm von Bund und Land: „Ankommen und aufholen“. Das Ziel: Im Zusammenspiel mit außerschulischen Partnern etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, wieder ein Gefühl für Gemeinschaft aufzubauen. Und am Ende auf ein positives, beflügelndes Ergebnis blicken.

Mehrere hundert Schüler ins Projekt eingebunden

Am BGL passte alles zusammen: Kunstlehrerin Malaika Simon sprach den Künstler an, der 2015 in Dortmund seine Mosaikbauschule gegründet hatte. Die Idee, gemeinsam etwas fürs BGL zu gestalten, nahm schnell buchstäblich Formen an, die Chemie stimmte, der Zeitplan passte. Der Förderverein der Schule sagte zusätzlich zum Fördergeld Unterstützung zu. Am Ende gelang es, mehrere hundert Schüler einzubinden in das Projekt.



Die Oberstufe befasste sich mit der organischen Formentwicklung der Styropor-Basis, für Stabilität und Feinschliff gab’s eine Deckschicht aus Faserbeton, die Mosaik-Flächen entstanden, der Anstrich erfolgte. „Es ist eine Art soziales Kunstwerk geworden“, sagt der Künstler zufrieden. Denn: „Wenn das soziale Kunstwerk in der Schule nicht funktioniert, funktioniert auch das reale nicht.“



Detailverliebt, langlebig, nachhaltig

Er ist voll des Lobes im Hinblick auf die inspirierende Zusammenarbeit, die Begeisterungsfähigkeit der Schüler. Gemeinsam und dank tatkräftiger Unterstützung der Ateliermitarbeiter Christopher Baumert und Guiseppe Cristiano wurde so aus ersten Plänen von Ostern bis zur sommerlichen Projektwoche Bleibendes aus portugiesischen Fliesenbruchstücken geschaffen – detailverliebt, langlebig, nachhaltig.

Auch Schulleiter Dieter Utsch freut sich über einen ganz entscheidenden Mosaikstein: „Das Allerschönste ist, dass es fertig geworden ist. Das ist in Lüdenscheid ja nicht selbstverständlich.“