Mordverdächtiger gehört mutmaßlich zu landesweit aktiver Räuberbande

Von: Olaf Moos

Schock am Mai-Feiertag: In der Sauerfeld-Unterführung wurde ein 24-Jähriger durch einen Pistolenschuss in den Rücken ermordet. Nun gibt es weitere Erkenntnisse über den Tatverdächtigen. © Cornelius Popovici

Auf den mutmaßlichen Mörder, der am Abend des 1. Mai in der Unterführung am Sauerfeld einen 24 Jahre alten Lüdenscheider erschossen haben soll, kommt eine ganze Reihe weiterer schwerer Vorwürfe zu.

Lüdenscheid - Der Mann steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Arnsberg unter dringendem Verdacht, zu der Bande zu gehören, die mehrere bewaffnete Raubüberfälle auf Rast- und Tankanlagen im Märkischen Kreis sowie in Siegen und im Kreis Soest verübt hat.

Am Dienstag vergangener Woche rückten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in der Kreisstadt an und nahmen drei Männer fest. Gegen einen von ihnen lag bereits ein Haftbefehl vor. Umfangreiche Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei Soest und die Arnsberger Staatsanwaltschaft meldeten einen Durchbruch bei ihren Ermittlungen nach zehn Überfällen.

Den vierten Verdächtigen, ein 24-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis, mussten die Fahnder nicht mehr suchen. Er hatte sich sechs Tage nach dem tödlichen Schuss am Sauerfeld angesichts des öffentlichen Fahndungsdrucks der Polizei gestellt und war umgehend in Untersuchungshaft genommen worden.

Wie der Sprecher der Arnsberger Staatsanwaltschaft, Thomas Poggel, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, gilt er als Mitglied der Räuberbande, die zehn Überfälle auf Tankstellen und Raststätten an Autobahnen begangen haben soll. Weitere Einzelheiten geben die Behörden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis.