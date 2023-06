Landesregierung gibt Antworten

Schock am Mai-Feiertag: In der Sauerfeld-Unterführung wurde ein 24-Jähriger durch einen Pistolenschuss in den Rücken ermordet. Im laufenden Ermittlungsverfahren gibt die Landesregierung bislang unbekannte Details bekannt.

Nach dem brutalen Mord, dem vor knapp zwei Monaten ein 24-jähriger Mann in der Unterführung am Omnibusbahnhof Sauerfeld zum Opfer gefallen ist, werden weitere Details bekannt.

Lüdenscheid - Zwar laufen die Ermittlungen weiter, und die Behörden geben zum Stand des Verfahrens aus ermittlungstaktischen Gründen keine Einzelheiten bekannt. Doch Neuigkeiten ergeben sich aus der aktuellen Beantwortung einer Kleinen Anfrage, die die NRW-Landesregierung nun zum Fall in Lüdenscheid beantwortet hat.

Stadt Lüdenscheid Höhe 423 Meter über NHN Kreis Märkischer Kreis

Mord im Sauerfeld-Tunnel: Neue Details zum Verbrechen in Lüdenscheid

Demnach befand sich das Mordopfer, ein 24 Jahre alter syrischer Staatsangehöriger, zur Tatzeit am 1. Mai 2023 gegen 17 Uhr auf der Rolltreppe, die zu den Bussteigen führt. Vom Fuß der Rolltreppe aus traf ihn von hinten der tödliche Schuss in den Rücken. Das Opfer schleppte sich noch bis zu den Bushaltestellen und brach dort zusammen. Videoüberwachungssysteme waren am Tatort nicht vorhanden.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen heimtückischen Mordes ermittelt. Er stellte sich nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto und voller Namensnennung am 3. Mai der Polizei und wurde einen Tag später in Untersuchungshaft genommen.

Mordverdächtiger mehrfach vorbestraft

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Auskunft der Leitenden Oberstaatsanwältin Heike Becher aus Hagen um einen inzwischen 24 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen zum Hintergrund und den konkreten Umständen der Tat werden laut Landesregierung „vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen“.

Wie die Leitende Oberstaatsanwältin in ihrem Bericht mitteilt, ist der Tatverdächtige bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten – unter anderem wegen Raubdelikten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Zuletzt sei er zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt worden und im Januar 2020 nach Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung auf freien Fuß gesetzt worden.

In der Antwort auf die Kleine Anfrage heißt es weiter, die Landesregierung sehe „im Hinblick auf das Resozialisierungsgebot und das Persönlichkeitsrecht“ von näheren Angaben ab. Auch auf die Frage, ob der Tatverdächtige Transferleistungen erhalten hat, gibt es mit Hinweis auf die „allgemeinen Persönlichkeitsrechte“ keine Antwort.

„Wie gefährdet ist der Bürger?“

Die Kleine Anfrage war mit der Zeile „Mann auf offener Straße erschossen – Wie gefährdet ist der Bürger?“ überschrieben. Entsprechend gab die Landesregierung Informationen auch darüber bekannt, wie sich die Anzahl der Straftaten in Lüdenscheid von 2015 bis heute entwickelt hat. Demnach entwickelten sich die Fallzahlen von 2015 (6618) bis 2020 (4846) in der Kreisstadt kontinuierlich zurück, stiegen jedoch 2021 wieder leicht auf 4854 an. Für das Jahr 2022 registrierte die Polizei einen weiteren Anstieg auf 5526 Straftaten in Lüdenscheid.



Damit nicht genug: Der Fragesteller, MdL Markus Wagner (AfD) aus Minden-Lübbecke in Ostwestfalen, forderte zusätzlich Informationen über Alter, Geschlecht und Nationalität von erfassten Tatverdächtigen. Dazu erklärt die Landesregierung, es seien in den zurückliegenden sieben Jahren 44.300 Straftaten in Lüdenscheid begangen und dabei 19.169 Verdächtige ermittelt worden.

Der Anteil der Jugendlichen betrug 10,8 Prozent, der der Erwachsenen 76,6 Prozent. 75 Prozent der Verdächtigen sind männlich. Weiter heißt es: „Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger lag durchschnittlich bei 30,7 Prozent.“ Zum Vergleich: Landesweit lag der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger im vergangenen Jahr im Schnitt höher als in Lüdenscheid – nämlich bei 37,5 Prozent.