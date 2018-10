Volles Haus bei Schweden-Krimi-Nacht in der Bücherei

Alle drei Autoren standen in der Pause und nach der Lesung zum Signieren ihrer Werke zur Verfügung, die am Thalia-Büchertisch reißenden Absatz fanden.

Lüdenscheid - Schweden gilt nicht erst seit Henning Mankell als Land herausragender Krimiautoren. Aus diesem Grund wurden am Sonntag bei der „Schwedischen Kriminacht“ im Rahmen des Krimi-Festivals „Mord am Hellweg“ gleich drei Autoren mit ihren neuen Werken vorgestellt.

Die Veranstaltung, die vor Ort wieder von der VHS Lüdenscheid auf die Beine gestellt wurde, fand im ausverkauften Saal der Stadtbücherei statt. Zwei Autoren – Anna Tell und Martin Österdahl – waren mit ihren viel beachteten Debüt-Romanen angereist, während Emelie Schepp mit dem vierten Band ihrer populären Reihe um die Staatsanwältin Jana Berzelius nach Lüdenscheid gekommen war.

Alle drei hatten deutsche Schauspieler mitgebracht, die im Anschluss an kurze Lesungen auf Schwedisch umfangreichere Parts der Bücher in deutscher Sprache rezitierten. Die Moderation sowie einige Interviews mit den Autoren übernahm die Journalistin, Autorin und Redakteurin Margarete von Schwarzkopf, für die musikalische Begleitung zeichnete Norbert Labatzki verantwortlich, der mit der Akustikgitarre und gegen Ende auch mit dem Saxofon Lieder wie „Der Mörder ist immer der Gärtner“ oder „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ anstimmte.

Zum Auftakt stellte Anna Tell ihr Werk „Vier Tage in Kabul“ vor. Die Handlung spielt zur Hälfte in Afghanistan, wo die Autorin einige Jahre lebte und für das schwedische Militär tätig war. Auch ihre Heldin Amanda Lund hält sich als schwedische Polizeiausbilderin für ein Jahr in Afghanistan auf und muss im Zuge des Verschwindens zweier Diplomaten als Verhandlungsführerin auftreten. Ursprünglich, so erfuhren die Zuhörer nach der kurzen Lesung, bei der Christina Maria Greve den deutschen Part übernahm, sollte der Roman fast komplett in Kabul spielen, wogegen jedoch der Verlag Einspruch erhob. Nun spielt noch eine komplizierte Liebesgeschichte in Schweden eine Rolle, denn die toughe Heldin Amanda Lund liebt einen verheirateten Mann. Der erfolgreiche Roman wird fortgesetzt: ein zweiter Band erscheint in Deutschland im Frühjahr 2019, ein dritter ist bereits in Arbeit.

Auch der zweite Autor des Abends, Martin Österdahl, hat mit „Der Kormoran“ ein spektakuläres Debüt abgeliefert, das sich wie Anna Tells Buch gegen übliche Krimi-Konventionen stellt, nach denen am Anfang fast immer ein Mord steht, der aufgeklärt werden muss. Das Buch, dessen deutsche Leseparts von Peter Lohmeyer rezitiert wurden, spielt im Sankt Petersburg des Jahres 1996. Nachdem ein Hackerangriff Stockholms Mobilfunknetz lahmgelegt hat, muss Russlandexperte Max Anger nicht nur in diesem Fall ermitteln. Er begibt sich auch auf die Suche nach seiner spurlos verschwundenen russischen Freundin Paschie. Obwohl das Werk in den 90er-Jahren spielt, ist die Hackerproblematik hochaktuell.

Der letzte Teil der gut dreistündigen Lesung gehörte Emelie Schepp, die sich bereits eine große Leserschaft erarbeitet hat und den vierten Teil einer Thriller-Reihe um Staatsanwältin Jana Berzelius, „Im Namen des Sohnes“, präsentierte. Die deutsche Lesung übernahm Julia Nachtmann, die auf intensive Weise die spannende Szene rezitierte, in der ein Vater am Telefon miterleben muss, wie seine Ehefrau ermordet und sein Kind entführt wird. Jeder Band der Reihe erzählt einen abgeschlossenen Krimi, spinnt aber auch die buchübergreifende Story der Protagonistin weiter, die als Kind Traumatisches erlebte.