Am Montagabend: Darum kreiste ein Polizeihubschrauber über Lüdenscheid

Update, 21.55 Uhr] Lüdenscheid - Bei der Fahndung nach einem flüchtigen Einbrecher suchte die Polizei in Lüdenscheid am Montagabend nicht nur mit mehreren Streifenwagen, sondern auch mit dem Polizeihubschrauber "Hummel".

Nach Auskunft der Leitstelle in Iserlohn gab es am Montagabend an der Volmestraße in Brügge einen Einbruch.

Um 20.15 Uhr traf der Hubschrauber der NRW-Fliegerstaffel im Bereich Lüdenscheid ein und unterstützte die Polizei bei der Fahndung nach dem Flüchtigen.

Nicht nur die Schwere einer Straftat sei Polizeiangaben zufolge ein Kriterium, ob ein Helikopter zur Fahndung genutzt wird. Er kommt auch zum Einsatz, wenn die Beamten sich Chancen ausrechnen, den oder die Täter aus der Luft dingfest machen zu können - unter anderem hat der Hubschrauber eine Wärmebildkamera an Bord.

Nach etwa einer Stunde, gegen 21.20 Uhr, drehte der Hubschrauber nach Angaben der Polizei-Leitstelle in Iserlohn wieder ab, die Beamten am Boden konnten einen Verdächtigen festnehmen, der nun auf der Polizeiwache verhört wird. Weitere Angaben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht machen.