Ab Montag: Dieser zentrale Parkplatz in Lüdenscheid wird gesperrt

Lüdenscheid - Autofahrer aufgepasst! Die Parkplatzsuche in der Lüdenscheider Innenstadt dürfte ab Montag schwieriger werden, weil ein zentraler Parkplatz komplett gesperrt wird.

Ab Montag, 11. November, ist der Parkplatz Staberg – auf dem die neue Musikschule entsteht – nicht mehr nutzbar. Dies teilte die Pressestelle der Stadt mit.

Alternative Parkmöglichkeiten befinden sich zum Beispiel auf dem gegenüberliegenden Parkplatz am Hanns-Martin-Schleyer-Haus, auf den Parkplätzen Oberstadttunnel und Schillerstraße sowie auf den neu geschaffenen Parkflächen neben dem Geschwister-Scholl-Gymnasium.

In seiner Sitzung am 4. November hat der Rat der Stadt Lüdenscheid der Beauftragung der Tiefbau- und Rohbauarbeiten für den Neubau der Musikschule am Staberg zugestimmt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

In der kommenden Woche wird das jetzt beauftragte Bauunternehmen F.W. Meier GmbH damit beginnen, die Baustelle an der Hochstraße/Ecke Staberger Straße einzurichten.