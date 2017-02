Am Montag und Dienstag gibt es Waffeln von der Obdachlosenhilfe

Lüdenscheid - Der Duft nach frischen Waffeln zog am Montag durch das Foyer der Sportklinik: Die Helfer vom Obdachlosenfreundeskreis hatten einmal mehr ihren Tisch aufgebaut

Sie verkauften den Tag über nicht nur Waffeln zugunsten des Freundeskreises, sondern auch selbst gemachte Marmeladen, Liköre und Essig.

Und auch am Dienstag dürfen sich Patienten und Besucher der Sportklinik auf Waffeln & Co. freuen: Denn in der Zeit von 10 bis 16 Uhr werden die Ehrenamtlichen noch einmal im Foyer an der Paulmannshöher Straße zu finden sein.