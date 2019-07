Monstertrucks brauchen "Futter": Wer opfert sein altes Schrott-Auto?

Lüdenscheid – Sie sind seit 1969 unterwegs, zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee und somit auch das erste Mal in Lüdenscheid: Die Monster-Trucks der Familie Bossle, die am Samstag, 3. August, auf dem Schützenplatz, Hohe Steinert, zu sehen sind.

Nichts für schwache Nerven: Waghalsige Luftsprünge, Pirouetten und Überschläge, eine spannungsgeladene Motorshow, die für Gänsehautatmosphäre sorgt. Geboten werden 90 Minuten Action mit Auto-Stunts, ebenso mit Motorrad, Quad und Monstertrucks und vieles mehr für die ganze Familie.

Bei mehreren Showeinlagen werden zahlreiche alte Autos „plattgemacht“. Im Fuhrpark befinden sich vier Trucks mit je 350 bis 600 PS und einem Eigengewicht von circa 2,5 Tonnen. Der absolute “Chef“ auf der Piste ist der „El-Torro“ mit 650 PS und circa zwei Tonnen Gewicht.

Wer kann ein Schrott-Auto abgeben?

Los geht die Veranstaltungsreihe am Samstag, 3. August, um 19 Uhr. Am Sonntag, ab 11 Uhr, gibt es eine Fortsetzung, ebenso am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr und am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr.

Die Kassen öffnen immer eine Stunde vor Show-Beginn. Eintrittskarten kosten 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder und Jugendliche, Kinder bis vier Jahre kommen kostenlos hinein.

Es werden noch Altfahrzeuge gesucht. Wer ein Schrott-Pkw abgeben möchte, kann unter Tel. 01 57 / 54 27 06 07 mit der Familie Bossle Kontakt aufnehmen.