Eine lange Nacht mit Monstern im MK

Von: Jutta Rudewig

Monster begleiten die Besucher durch die lange Nacht. © Schnalke

Die Premiere der „Nacht der Kultur“ im vergangenen Oktober ist mehr als geglückt. Zu Hunderten wanderten die Lüdenscheider durch die Innenstadt, sahen Vorführungen, hörten Vorträge und Musik, besuchten die unterschiedlichen Orte. Und schnell wurde der Ruf laut, die Kulturnacht zu einer dauerhaften Veranstaltung zu machen.

Lüdenscheid - Am 21. Oktober (Samstag) werden bei der Zweitauflage in diesem Jahr elf Orte in der Stadt mit dabei sein. Neu mit im Boot sind die Phänomenta, Friedas und die Jugendetage der Erlöserkirche.

Das Konzept integrativer Theaterarbeit der integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule zeigt bei der „Nacht der Kultur“ eine Monstershow. Der Ort des Geschehens: das alte Rathaus. Im Raum Nummer 6 wird’s ab 18.30 Uhr (bis 20.30 Uhr) gruselig.

Show im alten Rathaus

„Monster“ sind in der Nacht unterwegs, in die (kulturelle) Welt getreten im Rahmen eines Kostümworkshops der Reihe „„Workshops inklusive“, der insgesamt auf drei Jahre angelegt ist und gefördert wird durch die Aktion Mensch.



Von dem Ergebnis des Workshops können sich zur „Nacht der Kultur“ und bei freiem Eintritt Gruppen bis zu sechs Personen im alten Rathaus und Bild machen.