Mögliche Kooperation zwischen Ruhrverband und STL

Lüdenscheid - Am Dienstagmorgen sah der Wanderparkplatz an der Hokühler Bucht wie geleckt aus: Kein Abfall lag in der Nähe der Bänke oder auf den Stellflächen.

Über der Versetalsperre lag eine dünne Nebelschicht – kein Tag zum Wandern oder Spazierengehen. Doch bei gutem Wetter ist hier Hochbetrieb, der auch negative Folgen hat.

Aufgrund immer wieder illegal entsorgter Abfälle hatte der Ruhrverband, in dessen Zuständigkeit der Wanderparkplatz fällt, beschlossen, keine Papierkörbe mehr aufzustellen. Die Stadt Lüdenscheid möchte mit der Ruhrverband eine einvernehmliche Regelung treffen, um möglichst doch wieder Abfallbehälter aufzustellen, teilte die Verwaltung im Rat mit.

„Sollte der Ruhrverband die Papierkörbe wieder aufstellen und auch leeren, kann im Gegenzug der Ruhrverband den STL bei großen Mengen illegal abgelagerter Abfälle informieren.“ Der STL werde diese Abfälle dann abholen und entsorgen.