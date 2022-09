Moderner Tauschhandel: Pizza gegen Holz für den Steinofen

Von: Thilo Kortmann

Pizzabäcker Giuseppe Fiore heizt seinen Steinofen mit Buchenholz. Der Rohstoff ist teurer geworden. © Thilo Kortmann

Giuseppe Fiore ist ein holzhackender Pizzabäcker. Ob im Wald bei Schloss Neuenhof oder im Garten eines Kunden: Der Inhaber der Stehpizzeria „Le Petit – Bei Pietro“ an der Wilhelmstraße ist immer wieder fleißig bei der Holzernte. Entweder zahlt der 51-Jährige für das Holz oder er bietet dem Kunden ein Tauschgeschäft an: Pizza gegen Holz. Und das hat seinen Grund.

Fiore ist auf Buchen- oder Eichenholz angewiesen, um seine Pizzen knusprig und aromatisch zu backen. Er braucht den gerade teurer gewordenen Rohstoff, um seinen Steinofen auf 360 Grad zu erhitzen. Bei offener Flamme ist die Pizza in rund sechs Minuten fertig. Das Holz ist im Vergleich zum Gas nicht nur die wesentlich günstigere Heizmethode, sondern spielt auch als Geschmacksgeber beim Backen eine wichtige Rolle. „Durch das Buchenholz bekommt die Pizza einen aromatischen Geschmack“, erklärt Giuseppe Fiore, der zusammen mit Bruder Giorgio den Imbiss seit 1997 betreibt.



Das Holz lagert Giuseppe Fiore unter seinem Steinofen aus Schamotte-Stein. © Thilo Kortmann

Wobei sich der Pizzabäcker gar nicht beschweren kann. Da er das Holz selber hackt, bleibt er halbwegs verschont von den gerade gestiegenen Holzpreisen. 55 Euro zahlt er für einen Raummeter Holz aus dem Wald bei Schloss Neuenhof. Das reicht für etwa 14 Tage als Heizmittel für seinen Steinofen aus feuerfestem Schamotte-Stein. Rund 70 bis 100 Pizzen backt er pro Tag. Nur wenn der gebürtige Sizilianer das Heizmittel bei einer Firma ordert, ist auch er von den Preissteigerungen des Rohstoffes betroffen. „Ein Raummeter Holz kostet dort jetzt 100 statt 75 Euro, wenn ich es bestelle“, sagt er. Aber dass er das Holz von einer Firma liefern lassen müsse, so Fiore, komme nur noch sehr selten vor.



„Viele Kunden fragen mich, ob ich Holz gebrauchen kann. Dann fahre ich mit Axt, Säge und Anhänger zu ihnen in den Garten oder Wald und mache Gartenarbeit“, erzählt der Sizilianer und lächelt. Oder er fährt zum Schloss Neuenhof, wo er in einem kleinen Waldstück Holzhacken darf. Schweißtreibend bei der Hitze. Auch an seinem Ofen in der kleinen Stehpizzeria, an dem es im Sommer bis zu 50 Grad warm werden kann, schwitzt er zurzeit sehr. „Das ist extrem anstrengend bei der Hitze, ich trinke mehrere Liter Wasser über den Tag verteilt und abends bin ich total müde“, sagt Fiore.



Viele Kunden fragen mich, ob ich Holz gebrauchen kann. Dann fahre ich mit Axt, Säge und Anhänger zu ihnen in den Garten oder Wald und mache Gartenarbeit.

Holzhacken? Das tut sich Giuseppe Mazzarisi nicht auch noch an. Auch wenn der Holzpreis zurzeit so hoch wie noch nie liegt. Seit 2002 betreibt er seine Pizzeria „Bei Pino“ an der Lösenbacher Straße 5. Das Buchen- oder Eichenholz für seinen Steinofen lässt er von einem sauerländischen Unternehmen liefern. „Ich zahle momentan 70 Prozent mehr für einen Schüttraummeter Eichenholz“, sagt der Italiener. Der Schüttraummeter koste jetzt 100 Euro und nicht mehr, wie früher, 40 Euro. Buchenholz sei noch teurer geworden, „ein Schüttraummeter kostet zurzeit 130 Euro.“



Seinen Steinofen, den er bis auf 450 Grad erhitzt, verbraucht momentan für rund 250 Euro Holz im Monat. Vor 20 Jahren, sagt er, seien es noch circa 100 Euro gewesen. „Ein Stromofen kostet rund 200 Euro im Monat“, der sei für ihn jedoch keine Alternative. Auf das Holz möchte auch er nicht verzichten, auch wenn das Heizen damit mehr Arbeit bedeutet, „das Säubern, das Entfernen der Asche“. Das Holz sei aber eben, sagt er, wichtig für den Geschmack der Pizza, „da würde ich nie drauf verzichten wollen.“ Und alles andere sei ja auch teurer geworden, sagt der 53-Jährige. Der 15-Kilo-Block Pizzakäse zum Beispiel koste jetzt mehr als 100 statt einst 60 Euro.



Kemal Er will seinen Gas-Steinofen in einen Holzsteinofen umwandeln. Für den Umbau benötigt er nur einen kleinen Motor. © Thilo Kortmann

Auf Holz seinen Steinofen umrüsten will eventuell Kemal Er. Seinen Ofen betreibt er derzeit noch mit Gas. Auch der Inhaber vom Mevlana-Imbiss an der Knapper Straße 33 klagt über stark gestiegene Heizkosten. Seine Gasrechnung betrage mittlerweile 350 Euro im Monat und nicht mehr 190 Euro wie noch im Jahr zuvor. Das lässt immer mehr sein Vorhaben reifen, auf Holz umzusteigen. Der Umstieg erfordere nur einen kleinen Eingriff. „Ich muss nur einen kleinen Motor in den Ofen einbauen. Dann kann ich ihn mit Holz feuern“, erklärt Er. Die Kundschaft sei seit dem Ukrainekrieg um 30 Prozent zurückgegangen. Wegen des Umsatzrückganges musste Kemal Er bereits Personal entlassen. „Zwei meiner Angestellten mussten gehen. Jetzt sind wir nur noch zu dritt“, sagt der Gastronom. Außerdem habe er die Preise für seine Gerichte erhöht.



Die Gastronomie macht einfach keinen Spaß mehr. Zu wenig Einkommen bei viel zu hohen Ausgaben.

„Die Gastronomie macht einfach keinen Spaß mehr. Zu wenig Einkommen bei viel zu hohen Ausgaben“, sagt Er mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck. Er würde sich mehr Unterstützung von der Stadt wünschen, „so wie die neuen Geschäfte, die sich in der Innenstadt niederlassen“. Diese Hilfe, sagt Er, könne man auch den Gastronomiebetrieben zugutekommen lassen, die durch die Energiekrise in die Bredouille geraten sind, „um Leerstand zu vermeiden und zum Erhalt einer vielfältigen Gastronomieszene“.