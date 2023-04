Junge Tischlerin, altes Handwerk: Kristin Kaulbach arbeitet mit Stroh

Von: Monika Salzmann

Teilen

265 Stunden Arbeit stecken im Innenleben des Kabinettschranks. Abstrakt und modern hat Kristin Kaulbach darin die alte Kunst der Strohmarketerie interpretiert. © jakob salzmann

Strohmarketerie ist eine fast in Vergessenheit geratene Handwerkskunst: Die Lüdenscheiderin Kristin Kaulbach erschafft Stroh-Intarsien für Möbel.

Lüdenscheid – Strohmarketerie, eine nahezu vergessene Handwerkskunst, erlebte im 17. Jahrhundert ihre Blüte. Ihre Wiederentdeckung in der Gegenwart ist eng mit dem Namen der Französin Lison des Caunes verbunden. In Deutschland sind die Betriebe, die sich dem alten Kunsthandwerk widmen, an einer Hand abzuzählen. Stets auf der Suche nach etwas Neuem stieß die Lüdenscheider Tischlerin Kristin Kaulbach vom Werkteam Christian Kaulbach durch Zufall auf die filigranen, glänzenden Strohmarketerien – und ist seither von der Arbeit mit Stroh fasziniert.

In unermüdlicher Fleißarbeit hat sie die Kunst, Strohintarsien anzufertigen, perfektioniert. Ihre Liebhaberstücke – voran ein Kabinettschrank zum Thema Wald und Natur – verbinden das alte Kunsthandwerk mit modernem, zeitgenössischem Design. 265 Stunden Arbeit stecken allein im kunstvollen Innenleben des Schranks, den sie gern am 23. April beim Markt der schönen Dinge in der Schützenhalle präsentieren möchte.

„Mein Beruf ist Leidenschaft“, sagt die Tischlerin, für die der Arbeitstag nicht mit der täglichen Arbeit endet. Seit langem schon verfolgt sie nach Feierabend und an den Wochenenden eigene Projekte, fertigt (Holz)Schwerter in außergewöhnlicher Optik und Ästhetik an und erweckt die in der Werkstatt anfallenden Reste zu neuem Leben. Während des Lockdowns begann sie damit, aus Resten Einzelmöbel zu bauen. Gern schaut sie dabei über den Tellerrand hinaus und eignet sich autodidaktisch Fertigkeiten und Techniken anderer Gewerke an. Mit Leder, Stoffen, Harzen und Lacken hat sie bereits gearbeitet.

Kristin Kaulbach würde gern mit Roggenstroh arbeiten und ist auf der Suche nach einem Lieferanten. © Jakob Salzmann

„Ich bin ein nachhaltiger Mensch“, sagt sie. Etwas wegzuwerfen, tut ihr in der Seele weh. Bei der Suche nach Anregungen stieß sie auf die Strohmarketerie und war auf Anhieb von deren Wirkung begeistert. „Das will ich machen“, war der erste Gedanke. Was folgte, waren tagelange Recherchen, die sie letztlich nach Frankreich und zum Atelier Lison de Caunes führten. Deren Großvater André Groult war zusammen mit Jean-Michel Frank einer der führenden Designer und Kunsthandwerker des Art déco, die sich der Strohmarketerie widmeten und diese zu neuem Glanz erweckten. Seine Enkelin unterhält in Paris ein großes Atelier und bezieht ihr Stroh von einem Bauern, der eigens für sie produziert – was Kristin Kaulbach auch gerne hätte. „In Deutschland war die Manufaktur Hering bekannt“, ergänzt die kreative Handwerkerin.

Ende des 17. Jahrhunderts war Carl Hinrich Hering in Lübeck ansässig. Lison de Caunes habe mit dem Restaurieren alter Strohintarsien angefangen und bediene jetzt die großen Luxushäuser. Auf Fotos und Bildern studierte die Lüdenscheiderin, wie die Französin arbeitet, und fing mit eigenen Experimenten an, Strohhalme aufzuschneiden, zu plätten, auf einer Trägerplatte aufzuleimen und zu Bildelementen zusammenzufügen. „Das Aufschneiden ist schwierig“, erklärt sie. Schnell zerbröselt das feine Material unter der Hand. Mittlerweile wässert Kristin Kaulbach ihr Stroh vor dem Aufschneiden. Auch das innere Mark kratzt sie aus. Der hohe Silikatgehalt des Strohs verleiht der Oberfläche ihren natürlichen, unvergleichlichen Glanz, der Kristin Kaulbach so sehr fasziniert. „Ich habe noch nie eine schönere Oberfläche gesehen“, schwärmt sie. Zweierlei Techniken hat sie ausprobiert, um mit viel handwerklichem Geschick, unendlicher Geduld und Präzision Außergewöhnliches zu schaffen. „Es macht wahnsinnig viel Spaß“, sagt sie. Weltweit hat sie 25 Künstler gefunden, die sich mit Strohmarketerie beschäftigen, in Deutschland gerade einmal drei. „Stroh genehmigt keinerlei Fehler. Man sieht jeden kleinsten Fehler. Entweder klappt’s auf Anhieb – oder nicht.“

Die Detailansichten der Strohmarketerie zeigen die Präzision, mit der die Lüdenscheiderin gearbeitet hat. © Jakob Salzmann

Sehr modern und abstrakt hat sie in ihrem Kabinettschrank das Thema Wald umgesetzt. Außen besitzt der Schrank eine blaue Design- und Kunstlackierung, die das Muster einer Holzmaserung hat. Öffnet sich der Schrank, kommt die Strohkunst, die mit Symmetrien und Fluchtpunkten arbeitet, zum Vorschein. Auf einer „Holzscheibe“ sind Blätter und Blumen angeordnet. Der Käfer im Mittelpunkt, ein Tier des Waldes, ist räumlich und optisch hervorgehoben. Noch arbeitet Kristin Kaulbach mit Bastelstroh, würde aber gern mit Roggenstroh arbeiten. Die Farben, die sie einsetzt, sind Textilfarben. Auf einem Gestell aus massivem Fichtenholz ruht das Charaktermöbelstück – passend zur Farbe des Strohs. Die Bildsprache ist Ausdruck einer starken Persönlichkeit. „Ich liebe Farben und Muster“, sagt Kristin Kaulbach, die in ihrer Freizeit Kampfsport betreibt. Daher die Schwerter. Bei der täglichen Arbeit kommen ihr die Fertigkeiten, die sie sich aneignet, zugute.