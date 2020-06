Modeladen im MK: Frau beobachtet Verdächtiges in Umkleide - Schülerin (17) abgeführt

Polizei-Einsatz in der Fußgängerzone

Die Schülerin hatte Unterwäsche mit in die Umkleidekabine genommen, als die Verkäuferin etwas Verdächtiges bemerkte.

Lüdenscheid - Die Polizei wurde am Montag in ein Modegeschäft in der Fußgängerzone gerufen. Die Verkäuferin hatte etwas Verdächtiges in einer Umkleidekabine entdeckt. Eine Schülerin wurde abgeführt.