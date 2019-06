Modekette kündigt Schließung an - jetzt äußert sich das Unternehmen

Das Stern-Center in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Nach der auf Flyern angekündigten Schließung der Filiale im Stern-Center herrscht jetzt Gewissheit. Die Mode-Kette hat sich auf Anfrage unserer Zeitung geäußert.

Die Handzettel ließen eigentlich keinen Zweifel. Dort kündigte die Mode-Kette Mister*Lady die Schließung ihrer Filiale im Lüdenscheider Stern-Center an. Eine offizielle Bestätigung aus der Firmenzentrale im bayrischen Schwabach blieb zunächst aber aus.

Die lieferte das Unternehmen nun nach. „In der Lüdenscheider Filiale im Stern-Center haben sich einige wirtschaftliche Defizite entwickelt, daher bedauern wir, die Schließung des Ladens am 22. Juni 2019 bekannt geben zu müssen“, heißt es in einer knappen Stellungnahme.

Die Frage, was mit den Beschäftigten passiert, blieb unbeantwortet. Unklar ist auch, wann der Mietvertrag ausläuft. Mister*Lady-Kunden werden für die Zeit nach der Schließung an die Filialen in Halver (Fachmarkt Bahnhofstraße) und Hagen (Volme-Galerie) verwiesen.